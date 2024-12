45 milioni per De Ketelaere: offerta folle in arrivo

Addio all’Atalanta in vista e nuova avventura già in arrivo per l’ex Milan Charles De Ketelaere: ora il suo prezzo è lievitato.

Il prezzo di Charles De Ketelaere è ormai schizzato alle stelle, un’ottima notizia per l’Atalanta che è sempre pronta a trasformare i suoi gioielli in delle plusvalenze. L’attaccante belga è arrivato in Serie A per 36 milioni, pagati dal Milan, è stato ceduto alla Dea un anno dopo per 22 e ora il prezzo del suo cartellino è nuovamente aumentato.

Trattativa in corso da parte della formazione di Gian Piero Gasperini che in caso di cessione farebbe felice anche i rossoneri. Il Milan non è riuscito a godersi l’ex Club Brugge in campo ma ora può godere della cessione. Stando al contratto firmato dal classe 2001, la compagine meneghina avrà diritto a ricevere il 10% della sua futura rivendita.

In poche parole, dei 45 milioni che dall’estero sono pronti a spendere per De Ketelaere, 4,5 finiranno nelle casse del Milan. Premio di consolazione per i rossoneri che durante la scorsa giornata di campionato hanno anche subito la più dura delle leggi del calcio: il goal dell’ex.

Serie A, De Ketelaere ai saluti: la cessione fa felice anche il Milan

2-1 in extremis contro la Dea in trasferta e goal di CDK all’ultimo, sconfitta amara per il Milan che ha così visto la risalita farsi ancora più ardua. Quello potrebbe rappresentare però uno degli ultimi goal italiani per l’attaccante atalantino che potrebbe presto fare i bagagli e trasferirsi in Premier League. Tanti club hanno iniziato a seguirlo e ad oggi chi appare pronto a farsi avanti è l’Arsenal.

Alla formazione allenata da Mikel Arteta serve un altro attaccante e visto che il tecnico spagnolo predilige giocare senza un vero centravanti, ecco che il profilo del belga è quello perfetto. Ha grandi qualità quando si tratta di giocare tra le linee e si sta rivelando anche molto abile nel fare la prima punta. Soprattutto in un tridente d’attacco, o in un tandem, che non tende a dare punti di riferimento.

Sfida inglese già pronta, dunque, per De Ketelaere che potrebbe salutare Gasperini e i suoi compagni a stagione terminata. Se non saranno i Gunners ad acquistarlo, attenzione anche al Manchester United del nuovo allenatore Ruben Amorim. Le sue caratteristiche fanno gola anche al tecnico portoghese e a partire da giugno potrebbe partire il definitivo assalto al giocatore.