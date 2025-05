Conceicao sconsolato dopo la sconfitta: “Questo Milan-Bologna è lo specchio della stagione”

Coppa Italia, Sergio Conceicao: le parole dell’allenatore rossonero dopo la finale Milan-Bologna. Tanta delusione.

Per il Milan vincere la Coppa Italia era un modo di rendere un po’ meno amara una stagione complessivamente negativa. Alzare il trofeo avrebbe permesso di conquistare la qualificazione diretta alla prossima Europa League, ma è stato il Bologna ad avere la meglio stasera allo stadio Olimpico di Roma.

Tolto l’incolpevole Mike Maignan, hanno deluso praticamente tutti i calciatori che sono scesi in campo. Sergio Conceicao si aspettava molto di più dalla sua squadra, soprattutto nel momento in cui si è ritrovata in svantaggio e doveva avere la fame per andare alla caccia del gol per pareggiare il risultato. Nel post-partita l’allenatore portoghese ha parlato ai microfoni di Sportmediaset.

Finale Coppa Italia, Milan-Bologna: le dichiarazioni di Sergio Conceicao

ANALISI PARTITA – “Primo tempo equilibrato, abbiamo avuto due occasioni per fare gol e andare in vantaggio sarebbe stato importante. Nel secondo tempo si poteva fare di più. Dopo il gol del Bologna si è giocato poco. Non voglio trovare alibi con l’arbitro, però in alcune situazioni… Non solo la gomitata… Poi dicono che trovo scuse. Dovevamo fare di più. Ora cerchiamo di finire con dignità il campionato. Mi spiace per i tifosi, siamo tutti delusi. Potevamo fare di più, queste partite si decidono nei dettagli, loro hanno fatto gol e noi no”.

RIFAREBBE LE SCELTE, CAMBI NON HANNO FUNZIONATO – “Siamo tutti bravi dopo a commentare. Prima della partita ho fatto quello che dovevo fare, sono stato giusto con me stesso e la preparazione che abbiamo fatto. Ora è diverso, sappiamo cosa non ha funzionato. Fa parte del calcio”.

DELUSIONE – “Siamo stati precipitosi nel giocare a volte in fase di costruzione. Nei primo 20-25 minuti non eravamo andati male, poi potevamo fare meglio. Partita molto combattiva e competitiva, in ogni duello bisogna mettere tutto e pensare che può essere decisivo. È lo specchio della stagione questa cosa. La delusione è aver perso una finale e un titolo in una stagione difficile e con un contesto difficile. Questa partita riflette la situazione. Comunque complimenti al Bologna, a noi è mancato qualcosa”.

NELLA PROSSIMA COPPA ITALIA CONCEICAO ANCORA AL MILAN? – “Ci vediamo nella prossima partita di campionato ancora qui a Roma”.