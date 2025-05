Milan-Bologna 0-1, pagelle: Conceicao tradito dalla squadra, Coppa Italia ai rossoblu

Milan-Bologna: cronaca, risultato finale e pagelle della finale di Coppa Italia 2024/2025 giocata oggi a Roma.

La Coppa Italia è del Bologna, Milan sconfitto 1-0 allo stadio Olimpico di Roma. Decisivo un gol di Ndoye a inizio secondo tempo. I rossoneri non hanno reagito come dovrebbe fare una squadra con fame di vincere una partita e un trofeo. Indecenti le prove dell’arbitro Mariani e della sala VAR, ma nel gruppo di Sergio Conceicao più di qualcuno deve farsi un esame di coscienza. In questo momento il Diavolo è fuori dalle coppe europee, dovrà vincere le ultime due gare di campionato e sperare.

Finale Coppa Italia, Milan-Bologna: la cronaca della partita

Buona partenza del Milan, al 4′ subito occasione per Jimenez su assist rasoterra di Leao, purtroppo l’ex Real Madrid calcia malissimo col sinistro dall’interno dell’area: palla alta. Il Bologna reagisce dopo la scossa rossonera. Al 7′ tentativo di Ferguson dalla distanza, pallone alto. Un minuto dopo punizione insidiosa di Miranda, Castro (forse in fuorigioco) la spizza di testa, fantastico Maignan nel respingere, poi Fabbian non riesce a ribattere verso la rete e mette la palla fuori.

Al 10′ due miracoli di Skorupski: cross di Jimenez, quasi autogol di un difensore, respinta del portiere polacco, poi Jovic a pochi passi dalla porta non riesce a fare gol, ancora Skorupski a evitare l’1-0 del Milan. Al 18′ azione pericoloso in area rossonera, ma Holm sbaglia l’ultimo tocco e tutto sfuma. Fase di partita favorevole alla squadra di Italiano, imprecisa al momento decisivo. Impreciso anche il Milan nel momento in cui si riversa in avanti in contropiede.

Al 38′ ammonito Tomori per fallo netto su Ndoye. Quattro minuti dopo Holm svetta di testa su corner, Maignan para in due tempi. Mike prova a far ripartire Leao, che subisce un brutto fallo da Ferguson: solo giallo al giocatore del Bologna, che meritava il cartellino rosso. Nel recupero ammonito Pulisic per proteste su un fallo fischiato contro il Milan, quando era netto invece l’intervento falloso era di Ferguson, già ammonito e da espellere. Assurdo, arbitro Mariani non all’altezza di questa finale di Coppa Italia. Milan-Bologna finisce 0-0 nel primo tempo.

A inizio secondo tempo Leao semina il panico in area rossoblu, sul suo cross rasoterra Lucumì devia in corner evitando che la palla arrivi comoda a Jovic. Al 50′ Holm prova la conclusione mancina da fuori area, palla a lato alla sinistra di Maignan. Al 53′ MILAN-BOLOGNA 0-1: NDOYE. Lo svizzero si libera al tiro dentro l’area e scarica un destro potente sul quale Maignan non può nulla. Al 57′ ammonito Fabbian per fallo su Jimenez.

Ottima azione di Fofana, poi Jovic spreca tutto al 62′. Conceicao toglie Tomori, Jimenez e Jovic per mettere Walker, Felix e Gimenez. Al 67′ assist di Reijnders dal fondo per Felix, che dentro l’area colpisce malissimo col sinistro: allucinante. Due minuti dopo Italiano leva Fabbian e Orsolini per mettere Pobega e Casale. Gimenez spreca una chance al 71′: cross basso di Hernandez, il messicano non impatta bene la palla dentro l’area: Skorupski blocca facilmente. Al 74′ ammonito Lucumì per trattenuta su Pulisic. Un minuto dopo Holm deve uscire, entra l’ex rossonero Calabria.

Ndoye ci prova col sinistro da fuori area, pallone a lato. Il Bologna si sta difendendo bene, il Milan fatica a rendersi pericoloso in questa fase. Fuori Castro e Ndoye, entrano Dallinga e Odgaard nella squadra rossoblu. All’88’ Conceicao mette Chukwueze e Abraham per Fofana e Pulisic. Nonostante i 6 minuti di recupero, i rossoneri non fanno male agli avversari. Milan-Bologna 0-1: la Coppa Italia è rossoblu.

Le pagelle della squadra di Conceicao