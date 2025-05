Doppio scambio Milan-Bologna, contatto e maxi affare

La finale di Coppa Italia ha rappresentato un’occasione per Milan e Bologna di parlare di calciomercato con i due club che sono al lavoro per un doppio scambio.

I rapporti tra Milan e Bologna sono ottimi come dimostrato dai diversi affari di calciomercato che hanno visto coinvolti i due club che potrebbero andare a chiudere nuove operazioni in vista della prossima estate.

Da Saelemaekers, passando per Hodzic, Pobega e Calabria, sono stati diversi gli affari che Milan e Bologna hanno chiuso positivamente in questi ultimi mesi. Le due squadre, che si sono affrontate nella finale di Coppa Italia a Roma, hanno avuto i primi contatti per provare a chiudere nuove operazioni in ottica futura e l’appuntamento è alla fine del campionato per provare a chiudere nuovi affari in vista della prossima stagione. Sono diversi i giocatori del Bologna nel mirino del Milan con i rossoblu che sanno già cosa chiedere in cambio.

Il Milan guarda in casa Bologna, doppio scambio possibile

Dopo averlo cercato durante lo scorso inverno, il Milan è di nuovo sulle tracce di Riccardo Orsolini per rinforzare il proprio attacco in vista della prossima stagione. In cambio al Bologna potrebbe finire il cartellino di Samuel Chukwueze mentre per il centrocampo si segue attentamente il nome di Lewis Ferguson.

Sono diversi i nomi della rosa del Bologna finiti nel mirino del Milan per il prossimo campionato ma Riccardo Orsolini e Lewis Ferguson appaiono quelli più caldi. L’esterno offensivo potrebbe essere giunto alla fine di un ciclo con la maglia del Bologna ed il Milan è pronto a fare un tentativo. Per il suo cartellino potrebbe giungere un’offerta da circa 10 milioni di euro più il cartellino di Chukwueze, molto gradito alla dirigenza rossoblu.

A centrocampo piace Ferguson con lo scozzese che appare pronto per il salto in una big. Classe 1999, il centrocampista in questa stagione è stato fortemente condizionato dall’infortunio grave che lo aveva colpito nel finale della scorsa stagione. Valutato circa 25 milioni di euro, piace al Milan che potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Tommaso Pobega, ora in prestito agli emiliani e valutato sui 12 milioni di euro.

Una volta terminato il campionato, decisivo per le residue speranze delle due squadre di agganciare la qualificazione alla prossima Champions League, ci sarà un incontro tra i due club certamente per capire il destino di Tommaso Pobega ma anche per provare a capire se ci siano i margini per chiudere nuovi affari.