Esplode un nuovo caso Theo Hernandez: mazzata terribile

Theo Hernandez ed il Milan, si ripropone il tormentone per il prossimo calciomercato estivo: il possibile addio del laterale francese

Non è un mistero che la programmazione della prossima stagione sia in casa Milan, in questo momento, in una fase di stallo. La scelta del nuovo direttore sportivo sarà cruciale per diversi motivi, in primis quello riguardante il nuovo allenatore.

Appare decisamente improbabile che Sergio Conceicao possa, a sorpresa, strappare la conferma pur essendo forte del contratto che scadrà tra un anno. Ad ogni modo ci sono diverse gatte da pelare per i vertici di Via Aldo Rossi e alcune di queste riguardano i big che, tra un anno, vedranno scadere il loro contratto con il ‘Diavolo’.

Mike Maignan ma soprattutto Theo Hernandez, che con il passaggio al 3-4-3 sembra tornare quello di un tempo. Novità rilevanti nelle scorse ore sono arrivate proprio riguardo al laterale transalpino, che compirà 28 anni il prossimo ottobre. E non sono notizie confortanti, tutt’altro.

Rinnovo o addio: annuncio bomba su Theo Hernandez

Proprio riguardo al futuro del terzino francese sono arrivate, nelle scorse ore, delle novità importanti che potrebbero indirettamente aver decretato il destino di Theo Hernandez. Il giornalista di ‘TeleLombardia’ Stefano Donati, sul suo profilo ‘X’, ha infatti sottolineato un aspetto importantissimo riguardo al tanto chiacchierato rinnovo del campione francese.

Nonostante le recenti rassicurazioni di Moncada riguardo ad un presunto accordo ormai vicino per il rinnovo di contratto di Theo, la realtà dei fatti secondo il giornalista sarebbe un’altra. Donati ha spiazzato proprio tutti: “Il procuratore di Theo Hernandez non sente i rossoneri da 3-4 mesi. Tutto fermo. Il Milan non ha presentato nessuna offerta (tantomeno al ribasso) per il rinnovo del calciatore”. Una rivelazione bomba che suona come un campanello d’allarme per i tifosi del Milan.

Il chiaro rimerimento è alle voci che avrebbero visto il Milan offrire un rinnovo con uno stipendio praticamente identico a quello attuale, da 4 milioni di euro a stagione, senza il tanto atteso aumento di ingaggio richiesto dall’entourage di Theo Hernandez. Uno scenario che, se il rinnovo alla fine non dovesse arrivare nei prossimi mesi, potrebbe portare il francese a dire addio addirittura aparametro zero visto la scadenza contrattuale attualmente ferma al 30 giugno 2026.

Staremo dunque a vedere, tutto sembra ‘congelato’ in funzione della scelta del nuovo direttore sportivo in primis ma anche dell’allenatore che rimpiazzerà Sergio Conceicao in vista della stagione 2025/26. Theo, in quella che rischia di essere la sua ultima stagione a Milano, ha racimolato fino a questo momento 48 apparizioni tra campionato e coppe, con 5 gol e 6 assist vincenti.