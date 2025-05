Crollo Milan, la decisione al fischio finale è drammatica

Il Milan perde la finale di Coppa Italia e i tifosi del Milan hanno deciso di reagire così: ecco cosa è successo al triplice fischio

La conclusione perfetta di questa stagione è arrivata: il Milan gioca una finale di Coppa Italia senza capo né coda e a spuntarla, meritatamente, è il Bologna di Vincenzo Italiano. Decisiva la rete di Ndoye nel secondo tempo con i rossoneri assolutamente incapaci di reagire, di costruire occasioni da gol e di tirare in porta. In una finale, con tantissimi giocatori offensivi, il Milan ha tirato in porta solo due volte; pericolosamente, solo con Jovic ad inizio partita. Una serata pessima, da dimenticare.

Così com’è da dimenticare l’intera annata milanista: è certificato (anche se non ce n’era bisogno) il totale fallimento di questo progetto tecnico iniziato nel giugno 2023. Cosa succederà adesso lo scopriremo, ma è già pronta una delusione per i tifosi: nessun dirigente sarà scomodato dalla sua poltrona, nonostante il completo disastro di questi due anni. I tifosi rossoneri, come sempre, sono accorsi all’Olimpico in massa e hanno supportato la squadra fino all’ultimo. Trenta secondi prima del fischio finale, però, ecco la forte decisione da parte dei tifosi.

Bologna-Milan, la decisione dei tifosi al fischio finale: cosa è successo

Dalla Curva Sud dello stadio Olimpico di Roma, dove erano presenti i tifosi milanisti, si è sollevato con forza il solito coro: “Cardinale devi vendere, vattene“, urlato praticamente da ogni sostenitore rossonero, anche quelli nelle tribune. Inevitabilmente: il sentimento nei confronti della proprietà è uguale per chiunque, e andrà avanti ancora per molto tempo. Ma non è finita qui.

Subito dopo la fine della partita, i tifosi hanno immediatamente lasciato lo stadio, svuotando in pochissimi minuti l’intero settore a loro dedicato. Non c’è stato nemmeno un saluto da parte dei giocatori, che non hanno mai lasciato il campo e non hanno raggiunto i propri tifosi. Che, come detto, sono andati subito via, lasciando il palcoscenico agli straordinari sostenitori del Bologna, che si sono presentati all’Olimpico con una bellissima coreografia e hanno anche loro sostenuto a gran voce la loro squadra, fino all’esplosione di gioia finale. Un momento emozionate per chi ama il calcio, ma per i tifosi del Milan è stata solo l’ennesima amarezza di un altro anno da dimenticare completamente.