Lo hanno chiesto in Serie B, il Milan valuta l’addio

Il Milan potrebbe pensare di cederlo in Serie B: si sta valutando questa possibilità, tutti i dettagli di seguito

Non è un bel momento per il Milan dopo la beffa di Bergamo contro l’Atalanta. La sconfitta, come sempre, ha scatenato le polemiche dei tifosi, mai soddisfatti dell’operato della società, della squadra e dell’allenatore. Difficile in questo momento dargli torto: i rossoneri sono settimi in classifica, lontani dalla zona Champions League, lontanissimi da quella per lo Scudetto, ormai obiettivo sfumato.

Per fortuna si torna subito in campo: a San Siro mercoledì sera arriva la Stella Rossa, match valido per la Champions League. Una partita che non si può sbagliare: con una vittoria, gli ottavi di finale senza Play Off sarebbero davvero molto vicini. Un’occasione quindi per dare un senso a questa stagione che rischia di finire troppo presto. Il percorso in Europa quindi è da difendere ad ogni costo, e questo lo sa anche Fonseca. Che però dovrà fare a meno di Pulisic per almeno due settimane a causa di una lesione al polpaccio. Gennaio si avvicina e la speranza è che la società lo aiuti con qualche acquisto sul mercato ma è molto calda anche la questione uscite. C’è un giocatore che potrebbe finire in Serie B, ancora una volta.

Dal Milan alla Serie B, si valuta la cessione

Non solo il Milan prima squadra: anche il Milan Futuro non se la passa benissimo. La vittoria contro il Gubbio ha risollevato un po’ le situazione che però resta delicatissima: il club vuole evitare ad ogni costo la retrocessione in Serie D al primo anno di vita e per questo sarà necessario mantenere tutti i migliori giocatori della rosa, anche se qualche offerta da qui alle prossime settimane potrebbe arrivare.

Dopo il prestito al Palermo un anno fa, Chaka Traoré è tornato in rossonero proprio per vestire la maglia del Milan Futuro. La Serie C però potrebbe stargli un po’ stretta e le proposte per lui non mancano. Ad esempio il Palermo potrebbe pensare di riprenderlo dopo il prestito dello scorso anno (non è stato poi riscatto perché la cifra di 10 milioni era ritenuta troppo alta). Ci sono però anche altre soluzioni come il Bari, il Cesena e lo Spezia. Vedremo cosa accadrà ma la sensazione è che la società non voglia togliere i punti di riferimento a Bonera e al resto del gruppo. Chaka Traoré è un giocatore importante e in questo momento il suo apporto è fondamentale per la squadra.