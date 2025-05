Lascia il Milan per giocare il Mondiale per Club: blitz clamoroso

Addio al Milan ormai inevitabile. C’è un altro club che lo vuole per fargli disputare il Mondiale per Club in estate

Terza vittoria consecutiva per il Milan in campionato. Il 3-1 contro il Bologna lascia aperta qualche residua chance di conquistare la qualificazione europea anche tramite il campionato. Molto dipenderà dall’esito dei due scontri diretti Lazio-Juve e Atalanta-Roma con i rossoneri che sarebbero comunque obbligati a fare sei punti nelle ultime due contro la stessa Roma all’Olimpico e il Monza a San Siro.

Tutti calcoli che, ovviamente, sarebbero bypassati qualora i rossoneri battessero il Bologna nella finale di Coppa Italia in programma mercoledì prossimo a Roma. Con la vittoria, il Milan avrebbe la certezza della qualificazione diretta alla prossima edizione di Europa League. Uno dei protagonisti del successo contro il Bologna è stato Joao Felix. Schierato titolare al posto dello squalificato Leao, il portoghese, pur senza eccellere, è stato maggiormente in partita rispetto ad altre occasioni, contribuendo anche con una conclusione respinta al gol del 2-2 di Pulisic.

Dal Milan al Mondiale per Club: c’è un altro club su Joao Felix

Una prestazione, quella odierna, che non cambierà comunque il destino del numero 79 rossonero, destinato a lasciare il Milan alla fine dei sei mesi di prestito dal Chelsea. Inesistenti, di fatto, le possibilità di un acquisto a titolo definitivo o di un nuovo trasferimento a titolo temporaneo. Joao Felix tornerà al Chelsea ma potrebbe disputare il Mondiale per Club, al quale partecipano anche i londinesi, con un’altra squadra.

Dopo l’accostamento al Benfica – sua ex squadra prima del trasferimento per 120 milioni – è spuntato anche quello con il Flamengo. Lo riporta il portale iberico Fichajes, stando al quale il club di Rio de Janeiro sarebbe intenzionato ad acquistare Joao Felix in prestito con il possibile riscatto. Una formula che potrebbe essere gradita dal Chelsea in quanto il trequartista portoghese non rientra nei piani del club anche per la prossima stagione.

Decisiva, qualora il Flamengo decidesse di concretizzare questo interesse, sarà la volontà del giocatore sull’opportunità di tentare o meno, a 26 anni, un’esperienza lontano dal calcio europeo. Paradossalmente, peraltro, Flamengo e Chelsea sono anche nello stesso girone del Mondiale per Club insieme all’Esperance Tunisi e alla squadra che sostituirà i messicani del Leon. Nonostante la stagione negativa, Joao Felix continua ad avere un discreto mercato. Non a caso, il suo nome è stato accostato anche al Galatasaray, al West Ham, all’Aston Villa e a club della Saudi League.