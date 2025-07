Milan, dopo Liverpool cambia tutto: Allegri se lo tiene stretto

Così cambia davvero tutto: il tecnico livornese ha deciso di puntare su di lui. Ecco cosa è successo ad Hong Kong

Massimiliano Allegri esulta. Il suo Milan batte il Liverpool con un netto 4 a 2. E’ vero, è solo calcio d’estate, ma rifilare un poker ai campioni d’Inghilterra non è proprio da tutti. Chi ha seguito la partita sa bene come si sia vista subito la mano del tecnico livornese.

L’ex Juventus è chiaramente felice di quanto ammirato: “La cosa più bella e più importante di cui sono contento di questi primi 20 giorni di lavoro è che la squadra ha un atteggiamento propositivo, ha alzato di molto il livello di sofferenza e questo fa sì che quando abbiamo la palla cerchiamo di giocare, quando non ce l’abbiamo tutti insieme si difende da squadra molto bene”.

Si esalta ovviamente Rafa Leao, protagonista assoluto della partita: “E’ un giocatore forte, ha qualità straordinarie, credo che stia crescendo, è nell’età matura per poter fare una stagione importante”.

Stasera ha fatto bene, trovando anche la via del gol Ruben Loftus-Cheek. Sull’inglese nessuno in Casa Milan ha dubbi: questa deve essere l’annata della rinascita. L’ex Chelsea ha proprio tutto per fare la differenza: lo staff di Allegri è intenzionato a lavorare per dargli la forma fisica migliorare. Solo così può dare il suo contributo.

Milan, Okafor show: doppietta che cambia il mercato?

Il Milan dunque non ha mai pensato di cedere Ruben Loftus-Cheek. Discorso diverso per Noah Okafor. Lo svizzero è sul mercato. Il Diavolo è pronto a cederlo in prestito con diritto di riscatto. In questi giorni si sono intensificati i contatti con il Bologna.

Ma cederlo a queste condizioni così favorevoli per l’acquirente è davvero la cosa giusta? Noah Okafor stasera ha realizzato una doppietta, dimostrando le sue qualità, che da qualche mese sembravano smarrite. Se dovesse tornare quello ammirato in passato, Okafor può tornare utile senza alcun dubbio.

E’ giusto dunque riflettere sull’attaccante e non aver fretta nel mandarlo via, soprattutto se in prestito. Con Allegri che potrà giocare spesso con due punte vicine, Okafor può muoversi nella zona di campo dove rende meglio. La partita contro il Liverpool può dunque cambiare il futuro dello svizzero, ex Salisburgo. Non ci resta che attendere le prossime amichevoli estive.