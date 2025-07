Allegri non vuole sentire ragioni, non sarà ceduto in estate

Il giocatore resterà in rossonero dopo essere stato ad un passo dalla cessione. Il tecnico livornese ha cambiato idea: il punto della situazione

Massimiliano Allegri e il suo Milan si stanno allenando intensamente per l’inizio della stagione. Il Diavolo – tra le big – scenderà per primo in campo, visto che il prossimo 17 agosto ci sarà il match di Coppa Italia contro il Bari. Il tecnico livornese vuole che la sua squadra sia pronta per l’occasione.

Igli Tare e Giorgio Furlani stanno lavorando per riuscire a trovare gli elementi che servono per rafforzare la rosa. Dopo Estupinan, quarto colpo dell’estate, il Milan non si fermerà: ora sono attesi i rilanci per Jashari e Doué così da completare il reparto di difesa e quello di centrocampo.

Di fatto, poi, ad Allegri mancherebbe solo il centravanti e magari un esterno di attacco qualora uscisse anche Samu Chukwueze, oltre a Noah Okafor. E in difesa? Senza una cessione di uno dei centrali difficilmente il Milan deciderà di investire per un nuovo giocatore. Non è un segreto che il nome cerchiato in rosso sia quello di Giovanni Leoni, che piace tantissimo all’Inter, oltre che alla Juve, e che il Parma oltre 30 milioni di euro. Oggi non c’è alcuna trattativa in corso, anche perché i centrali sono tutti lì.

Milan, cambia il destino di Malick Thiaw

Pronti via e Malick Thiaw ha giocato dal primo minuto contro l’Arsenal. Un segnale chiaro di come il vento attorno al tedesco sia cambiato. Il giocatore ha deciso di rifiutare la proposta del Como, che metteva sul piatto più di 25 milioni di euro per il suo cartellino.

Ha detto no a quattro milioni di euro netti a stagione (percepisce meno di un milione in rossonero) e si è presentato in ritiro in anticipo, con l’obiettivo di convincere Massimiliano Allegri. Obiettivo raggiunto per Malick Thiaw che guarda al futuro in rossonero col sorriso e la netta sensazione di poter essere una pedina importante per lo scacchiere del tecnico livornese.

Thiaw è certamente il difensore con i margini di miglioramento più importanti e Massimiliano Allegri lo ha capito subito. Tecnicamente poi non si discute. Ad oggi dunque non ci sono dubbi: Thiaw non lascerà il Milan e al centro, dunque, tutto potrebbe rimanere invariato. Salvo cambi di rotta sul mercato