Milan, nuovo terzino con lo scambio: pronto un ritorno

Arrivare a Doué non è semplice, quindi Tare valuta delle alternative: potrebbe emergere una soluzione a sorpresa.

Preso Pervis Estupiñan per la fascia sinistra, adesso il Milan vuole comprare anche un terzino destro. Emerson Royal è volato a Rio de Janeiro per diventare un nuovo calciatore del Flamengo a titolo definitivo e c’è l’intenzione di riempire lo spazio lasciato libero dal brasiliano, che era totalmente fuori dal progetto di Massimiliano Allegri.

Adesso si tratta di capire chi arriverà in rossonero per alternarsi con Alex Jimenez sulla corsia destra. Il preferito è Guéla Doué, franco-ivoriano classe 2002 che milita nello Strasburgo. Trattativa non semplice, finora le offerte di Igli Tare non sono state accettate. Il direttore sportivo milanista è arrivato a circa 22-23 milioni di euro, bonus compresi, giudicati non sufficienti dal club francese: prezzo fissato a 27-28 milioni di euro. Serve uno sforzo in più per avvicinarsi a un accordo.

Il Milan non molla Doué, ma valuta altri nomi

Anche se c’è un po’ di distanza con lo Strasburgo, il nome di Doué rimane sempre in cima alle preferenze. Il Milan è pronto a rilanciare con una nuova offerta e vedremo fino a dove si spingerà per provare a portarsi a casa il fratello di Désiré, stella del PSG. Ovviamente, ci sono anche delle alternative prese in considerazione.

Più volte si è fatto il nome di Wilfred Singo, che conosce già la Serie A grazie agli anni trascorsi con la maglia del Torino. L’ivoriano classe 2000 gioca nel Monaco, dove spesso ha giocato da difensore centrale. Già in passato era stato accostato al Milan. Proposti anche Jon Aramburu della Real Sociedad e Zakaria El Ouahdi del Genk.

E tra i profili presenti nella lista di Tare sembra esserci anche Jackson Tchatchoua, camerunese classe 2001 che gioca in Italia con l’Hellas Verona. Cartellino valutato circa 15 milioni di euro. Sulle sue tracce anche Inter e Nottingham Forest. Il club della Premier League è quello che si è mosso più concretamente in queste settimane, però non ha ancora raggiunto un accordo con l’Hellas.

Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, a Verona stanno pensando di riportare in gialloblu Filippo Terracciano, approdato a Milano a gennaio 2024. Possibile un’operazione con la formula del prestito.

Facile immaginare che il Milan possa chiedere Tchatchoua nel caso in cui non si dovesse concretizzare l’ingaggio di Doué o di altri terzini destri. Vedremo se succederà.