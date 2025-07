Milan, questa non ci voleva: una cessione già fatta rischia di saltare

I rossoneri avevano trovato l’accordo per una importante cessione di un esubero, ma ora la trattativa è a rischio. I dettagli

Prima di chiudere le altre operazioni in entrata, il Milan deve vendere gli esuberi. E non deve farlo solo per liberarlo slot, ma anche per una questione finanziaria. Con le uscite, si libera spazio nel bilancio per l’inserimento di nuovi giocatori. Non a caso, la società ha chiuso acquisti in entrata sempre dopo una o due cessioni (come accaduto per Pervis Estupinan con Pobega). Nella rosa di Massimiliano Allegri ci sono ancora tanti giocatori che non rientrano nel progetto tecnico, alcuni di questi sono al momento anche fuori rosa.

Il caso più lampante è quello di Ismael Bennacer, non convocato dal nuovo allenatore per il raduno e non presente in Asia per il Pre Season Tour. Si sta allenando da solo in attesa di novità su una nuova sistemazione. L’algerino a gennaio si era trasferito in prestito con diritto di riscatto al Marsiglia, che lo rivorrebbe ma a condizioni diverse rispetto a quelle concordate in inverno. Intanto però si è aperta una concreta pista araba, sulla quale ci sono sviluppi.

Dal Milan all’Arabia, cessione a rischio

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Bennacer non ha ancora aperto del tutto all’Al Itthiad, la squadra araba che avrebbe messo sul piatto un’offerta da 10 milioni al Milan per acquistarlo a titolo definitivo. Per i rossoneri è un’operazione ottima sotto tutti i punti di vista, anche perché parliamo di una cifra certamente importante. Bennacer viene da periodi difficili, per infortuni e per rendimento, e raccogliere una somma del genere sarebbe un grande traguardo.

L’ex Empoli ed Arsenal però non sembra ancora convintissimo di accettare. Un anno fa aveva ricevuto interessamenti dall’Arabia Saudita molto apprezzati, ma adesso ci sarebbe un timido nuovo inserimento del Marsiglia che sta facendo tentennare il calciatore. Bennacer tornerebbe molto volentieri da De Zerbi, in un calcio che esalta le sue caratteristiche e le sue qualità di palleggio, ma difficilmente i francesi arriveranno ad offrire la stesa cifra dell’Al Itthiad. Mehdi Benatia, direttore sportivo dell’OM, potrebbe chiedere di nuovo un prestito con diritto di riscatto, una formula che il Milan eviterebbe volentieri perché preferirebbe la cessione a titolo definitivo. Non ci resta quindi che aspetta per capire cosa accadrà. Una cosa è certa: i rossoneri vogliono sbarazzarsi di un esubero che non rientra nel progetto di Allegri e che ha dato pochissime garanzie negli ultimi anni soprattutto fisiche.