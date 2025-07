Hamilton, è un disastro assoluto: mai successo in Ferrari

La delusione è totale. Lewis Hamilton sbaglia ancora al Gran Premio in Belgio. Ecco cosa è successo al termina delle qualifiche

E’ un vero e proprio incubo il weekend in Belgio per Lewis Hamilton. Il pilota inglese ha sbagliato ancora: il 44 della Ferrari, che ieri aveva chiuso al diciottesimo posto nelle qualifiche per la Sprint-Race, ha fatto male pure nelle qualifiche per la gara di domenica.

Lewis Hamilton partirà dalla sedicesima piazza, dopo essere stato eliminato ancora una volta nella Q1. L’inglese era riuscito a strappare un settimo posto, con l’ultimo giro cronometrato. Giro poi, però, cancellato per aver infranto il track limit all’Eau Rouge. Il ferrarista così è stato eliminato con Franco Colapinto, Andrea Kimi Antonelli, Fernando Alonso e Lance Stroll.

La Ferrari, dunque, continua ad interrogarsi sul rendimento di Lewis Hamilton, che perde completamente il confronto con Charles Leclerc che partirà dal terzo posto. Il pilota inglese al termine delle qualifiche è apparso scuro in volto e in enorme difficoltà davanti alle telecamere.

Hamilton non ha potuto far altro che scusarsi con tutti: “Abbiamo cambiato l’assetto, è stato un mio errore. Sono terribilmente dispiaciuto. Chiedo scusa a tutti nel team, in pista e in fabbrica. E’ una grandissima delusione, speriamo di far qualcosa di buono domani”. Ha affermato ai microfoni dei giornalisti in zona mista.

Il popolo èRosso davvero affranto. Prima dell’inizio della stagione tutti erano convinti che sarebbe stata la stagione della rinascita della Ferrari, grazie, ovviamente, al pilota inglese. Ora i suoi fan non vedono l’ora che la stagione disastrosa finisca.

Nel frattempo Hamilton stabilisce un nuovo record negativo. Non era mai successo, come sottolineano su X:

Hamilton is officially the first Ferrari driver to get knocked out of Q1 at Spa…

The 6 time world champ is always breaking records 🔥🐐 pic.twitter.com/mkXKZC9qry

— 🐐🇳🇱 (@Mikk_MV33) July 26, 2025