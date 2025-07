Milan, via Chukwueze: folle idea dalla Premier per sostituirlo

In Inghilterra danno il club rossonero sulle tracce di un calciatore in uscita da una squadra della Premier: rimpiazzerà Chukwueze?

Il Milan ha ancora una squadra incompleta e in questo periodo Igli Tare sta cercando di accelerare il mercato sia in entrata sia in uscita. Ci sono diverse operazioni che deve compiere, qualcuna andrà in porto a breve, mentre altre richiederanno più tempo e probabilmente slitteranno ad agosto.

Una delle operazioni che probabilmente non si concretizzeranno nei prossimi 10-15 giorni è la cessione di Samuel Chukwueze. L’esterno nigeriano è stato convocato da Massimiliano Allegri per la preparazione e la tournée, però rimane nella lista dei giocatori cedibili. Vorrebbe provare a convincere il nuovo allenatore rossonero, ma difficilmente ci riuscirà.

Milan, via Chukwueze: chi arriverà?

Il Milan vorrebbe vendere Chukwueze ad almeno 18-20 milioni di euro, al momento non ci sono offerte di questo tipo e pertanto non viene esclusa la possibilità di un trasferimento in prestito. Al rientro dalla tournée potrebbero svilupparsi alcune trattative, i sondaggi ci sono stati e agosto potrebbe essere il mese nel quale alcune società passeranno ai fatti.

Nel caso in cui Chukwueze dovesse essere ceduto, bisognerà vedere se il Milan deciderà di sostituirlo con un altro esterno di piede mancino oppure se considererà Alexis Saelemaekers come alternativa a Christian Pulisic nel 4-3-3 che Allegri ha in mente. Tra l’altro, entrambi possono giocare anche a sinistra.

Secondo quanto rivelato da Footitalia.com, il Milan starebbe monitorando la situazione di Antony, ala offensiva brasiliana in uscita dal Manchester United. I mesi in prestito al Real Betis sono stati positivi e hanno dimostrato che l’ex Ajax non è il calciatore inconcludente visto durante l’esperienza in Inghilterra, cambiando ambiente può riuscire a esprimere il suo vero potenziale.

Il Real Betis avrebbe voluto tenerlo e lo stesso Antony tornerebbe volentieri a giocare in Andalusia, però non ci sono le condizioni economiche per questa operazione. Il Manchester United vuole 35-40 milioni di euro per vendere il cartellino di un giocatore che ha pagato quasi 100 quando lo ha comprato dall’Ajax nel calciomercato estivo 2022.

Difficile pensare che il Milan possa fare un simile investimento su Antony, considerando pure lo stipendio non basso. Senza le cessioni di Chukwueze e Noah Okafor, che oggi appaiono possibili solamente con la formula del prestito, la dirigenza rossonera non spenderà tanto su un altro esterno.

La sensazione è che il brasiliano non indosserà la maglia rossonera nella stagione 2025/2026. Più probabile un futuro in Arabia Saudita, dove hanno i soldi per accontentare le sue richieste e quelle del Manchester United.