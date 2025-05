“Forza Milan”, l’urlo in diretta scatena le risate durante la partita di Sinner

Durante un match del tennista italiano è avvenuto un divertente episodio: coinvolto anche il Milan, di cui è tifoso.

Jannik Sinner ha dovuto scontare tre mesi di squalifica per essere stato trovato positivo al Clostebol. Era il 20 agosto 2024 quando scoppiò il caso, rimasto nascosto per mesi: infatti, la positività al controllo antidoping risaliva a marzo.

Il Clostebol, agente anabolizzante di alcune pomate e spray cicatrizzanti, è proibito. L’ITIA (International Tennis Integrity Agency) aveva avviato un’indagine per andare a fondo nella vicenda e ad agosto ha diramato un comunicato ufficiale nel quale spiegava che il tennista italiano aveva assunto la sostanza in maniera inconsapevole.

Un caso di contaminazione involontaria avvenuto a causa del suo fisioterapista, che in quel periodo stava utilizzando un prodotto per curare la ferita a un dito e tale prodotto conteneva la sostanza incriminata. Ad aprile 2024 il numero 1 al mondo era stato anche sospeso provvisoriamente, ma poi ha vinto un ricorso che gli ha permesso di continuare a giocare, rinunciando ai 400 punti ottenuti a Indian Wells e pagando una multa di 300mila euro.

Jannik Sinner, dalla squalifica al ritorno a Roma

A settembre 2024 sulla questione è entrata a piedi uniti la WADA, l’agenzia mondiale antidoping. Ha presentato un ricorso al TAS di Losanna, contestando l’assenza di colpa o negligenza del tennista e chiedendo una squalifica compresa tra uno e due anni. Il 15 febbraio 2025 è stato reso noto l’accordo tra le parti: sospensione di 3 mesi per Sinner.

La WADA ha riconosciuto che il n.1 dell’Atp non voleva imbrogliare e che il Clostebol, assunto inconsapevolmente, non gli ha portato alcun vantaggio prestazionale. L’atleta è stato comunque ritenuto responsabile della negligenza del suo team, pertanto è stato concordato un periodo di ineleggibilità di tre mesi.

Il ritorno in campo di Sinner era previsto per gli Internazionali d’Italia, torneo partito il 7 maggio al Foro Italico a Roma. C’era grande attesa per questo evento. Per prepararsi al meglio, lunedì 5 maggio ha svolto un allenamento di circa un’ora e 40 minuti con Jiri Lehecka.

La partita si è svolta presso il Campo Centrale del Foro Italico e c’erano tante persone ad assistervi. Oltre ai cori di incitamento, c’è stato anche un “Forza Milan” gridato da un giovane fan. Questo urlo ha provocato le risate dei presenti. Da ricordare che Sinner è un grande tifoso del Milan.