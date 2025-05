Milan-Bologna 3-1, le pagelle: Gimenez cecchino, messaggio a Conceicao

Serie A, Milan-Bologna: cronaca, risultato finale e pagelle della partita della 36esima giornata del campionato italiano.

Altra rimonta della squadra di Sergio Conceicao. Dopo un primo tempo finito 0-0, il Milan era andato sotto 0-1 contro il Bologna a inizio ripresa: bel gol di Riccardo Orsolini. Effettuati i cambi, la partita è cambiata. Santi Gimenez ha segnato la rete del pareggio, poi Christian Pulisic ha fatto 2-1 e infine è stato ancora El Bebote a fissare il risultato sul 3-1 finale. Il nazionale messicano lancia un messaggio al suo allenatore in vista della finale di Coppa Italia di mercoledì a Roma, sempre contro il Bologna.

Serie A, Milan-Bologna: la cronaca e il risultato della partita

Primi minuti abbastanza equilibrati a San Siro. Al 7′ Tomori rimane a terra dopo uno scontro con Dominguez, il colpo alla testa causa l’intervento dello staff medico rossonero, ma poi l’ex Chelsea torna a giocare. All’11’ contropiede sprecato da Jimenez. Un minuto dopo Tomori si siede per terra, non sembra stare bene e deve uscire. Al suo posto entra Thiaw al 14′.

Prima occasione vera al 17′ per il Milan: Pulisic arriva al tiro a botta sicura, ma trova un Lykogiannis miracoloso a respingere in scivolata . Un minuto dopo iniziativa di Joao Felix, tiro a giro dentro l’area deviato, palla fuori di poco. Sul corner Skorupski non esce, Jovic di testa non riesce a colpire bene di testa, disturbato da De Silvestri, e il portiere del Bologna si salva bloccando il pallone a pochi passi dalla linea.

Al 23′ reazione Bologna: Dominguez calcia di destro da fuori area, Maignan si tuffa e mette la palla in corner. Al 27′ occasione per Jimenez, che tarda nel calciare e poi colpisce un avversario: era dentro l’area e poteva fare molto meglio. Al 30′ Erlic rimane a terra, non ce la fa: entra Lucumì. Due minuti dopo rossoblu pericolosi, ma sul cross di Lykogiannis è attento Maignan nella respinta.

Al 37′ primo ammonito di Milan-Bologna: è Lucumì. Grande occasione per Orsolini al 44′: ottima palla di Pobega per l’esterno rossoblu, che dall’interno dell’area calcia alle stelle. Il primo tempo finisce 0-0 a San Siro.

A inizio secondo tempo ospiti avanti: al 49′ Orsolini da fuori area calcia angolato a giro e trafigge Maignan. Milan-Bologna 0-1. Al 62′ Theo Hernandez si fa pericoloso con un tiro potente di destro dentro l’area, Skorupski respinge. Al 65′ Conceicao mette Walker, Chukwueze e Gimenez per Jimenez, Pavlovic e Jovic. Al 68′ ammonito Joao Felix. Tre minuti dopo il Milan chiede un rigore per contatto di Lucumì con Gimenez, però l’arbitro non lo concede e in sala VAR non intervengono per correggere la decisione di campo.

Al 73′ MILAN-BOLOGNA 1-1: Santi Gimenez batte Skorupski sotto le gambe col sinistro da dentro l’area dopo l’assist di Pulisic. Cinque minuti dopo dentro Musah per Loftus-Cheek. Al 79′ MILAN-BOLOGNA 2-1: Pulisic di piatto destro non sbaglia davanti a Skorupski. Maignan salva il Milan al 90′ sulla conclusione ravvicinata di Cambiaghi. Nel recupero SANTI GIMENEZ FA 3-1! Di destro dentro l’area non sbaglia sull’assist di Chukwueze. Milan-Bologna finisce 3-1 a San Siro.

Le pagelle della squadra di Conceicao