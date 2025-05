Conceicao e direttore sportivo, Furlani spiazza i tifosi: doppio annuncio

Le parole di Giorgio Furlani prima di Milan-Bologna, l’amministratore delegato ha toccato diversi argomenti importante

Milan-Bologna, atto primo. In attesa della finale di Coppa Italia, in programma mercoledì all’Olimpico, rossoneri e rossoblu scenderanno in campo questa sera a San Siro per la gara che apre la 36° giornata di campionato. Una partita più importante per la squadra di Vincenzo Italiano, ancora in corsa per un posto in Champions League; aritmeticamente, anche il Milan può ancora raggiungere la quarta posizione, ma raggiungerla è molto complicato serve vincere tutte le partite e sperare nei passi falsi delle altre.

Sta per chiudersi una stagione disastrosa e il massimo responsabile è Giorgio Furlani, amministratore delegato al quale spetta sempre l’ultima parola prima di prendere una decisione. Prima di Milan-Bologna, ai microfoni di Sky Sport, un mese dopo (lunedì non era nemmeno a Genova), il dirigente ha rilasciato alcune dichiarazioni e ha toccato diversi temi.

Milan-Bologna, le parole di Furlani

Non poteva non iniziare in merito alla posizione di Conceicao: “Appena è arrivato ha vinto un trofeo e mercoledì può diventare il primo allenatore da Ancelotti a vincerne due nella stessa stagione. Ora siamo concentrati a finire al meglio la stagione, sta lavorando bene e massima fiducia in lui“. Il dirigente quindi conferma le indiscrezioni delle ultime ore che raccontano di chance in crescita per una permanenza dell’allenatore.

Altro tema caldo: il direttore sportivo. Furlani non cambia versione: “Il tema non è l’urgenza, ma trovare la persona giusta. Rispondo come un mese fa. Senza urgenza e non prima della fine della stagione. Se inseriremo una nuova figura sarà la persona giusta“. Dichiarazioni che confermano quindi l’idea che il direttore sportivo possa essere un professionista attualmente già sotto contratto (Tony D’Amico?).

Sugli errori di questa stagione: “Tante cose non sono andate. Non sono contento di come è andata la stagione, non andremo in Champions che è la casa del Milan, il focus è tornarci il prima possibile“. E intanto il mercato è già iniziato: “Ci stiamo lavorando anche senza ds. Il mercato inizia parecchi mesi prima, ci stiamo lavorando da parecchio. Lo fa la società, non siamo fermi“.