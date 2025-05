Milan, Sergio Conceicao avvisa: “Al momento giusto parlerò”

Conceicao ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo Milan-Bologna: ecco le dichiarazioni dell’allenatore portoghese.

Quarta vittoria consecutiva del Milan, che a San Siro ha superato 3-1 il Bologna. Un’altra rimonta dei rossoneri, che erano passati in svantaggio a inizio ripresa e che poi sono riusciti a recuperare la partita grazie a Santi Gimenez (doppietta) e Christian Pulisic. Mercoledì prossimo le due squadre si affronteranno di nuovo allo stadio Olimpico di Roma, allora ci sarà in palio la Coppa Italia 2024/2025. Sergio Conceicao ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match.

Serie A, Milan-Bologna: le parole di Sergio Conceicao a Sky Sport

PARTITA – “Non abbiamo fatto una grandissima partita contro una squadra che è difficile da affrontare e che ha fatto una buona stagione. Il primo tempo è stato sotto le aspettative, a inizio secondo abbiamo preso il gol e successivamente abbiamo cambiato struttura della squadra. Abbiamo finito la partita con il 4-4-2. I giocatori hanno dato una buona risposta, chi è subentrato ha fatto bene. Mi piace lo spirito del gruppo”.

CAMBIO DI SISTEMA DI GIOCO – “Da domani cominciamo a preparare la finale di Coppa Italia. Dobbiamo guardare cosa abbiamo fatto di buono e cosa no stasera. L’avversario sarà diverso e anche noi lo saremo. Dobbiamo prepararla al meglio per vincere, vogliamo molto questo trofeo”.

SANTI GIMENEZ – “Sta lavorando bene, è un ragazzo serio e con qualità. Sto parlando con lui ogni giorno per dargli quel qualcosa in più di cui aveva bisogno. A volte non è solo questione di qualità tecnica, c’è bisogno anche di essere forti emozionalmente e di stare bene fisicamente. Santi era arrivato con un problema fisico, ci sono situazioni che voi non sapete, ma noi siamo là e vediamo anche le condizioni fisiche dei calciatori. Abbiamo fiducia in tutti. Sono contento che abbia segnato, anche perché gli attaccanti vivono per il gol”.

GIMENEZ TITOLARE IN BOLOGNA-MILAN DI COPPA ITALIA? – “Ci sono ancora dei giorni per lavorare. Lui sta facendo bene, è un attaccante diverso da Jovic, attacca di più la profondità e che fa movimenti molto interessanti in avanti. Anche Luka li fa, facendo anche sponde, ed è un giocatore di alto livello. E non scordiamo che anche Abraham ha fatto dei gol importanti. Quando abbiamo preso Santi, conoscevamo le sue qualità, ma bisogna anche ambientarsi e il campionato italiano è difficile”.

SOSTITUZIONI E CAMBIO MODULO DECISIVI – “Chi è entrato nel corso della partita ha dato qualcosa in più. Non è successo solo oggi, anche in altre partite è capitato. Quando ho cambiato modulo è andata bene”.

SI TROVA BENE AL MILAN? – “Conceicao non è importante, è importante la squadra, la prossima partita, vincere un trofeo. Un club storico come il Milan non può essere contento di stare al nono posto della classifica e di fare certe prestazioni che abbiamo fatto in campionato in questa stagione. C’è frustrazione e rammarico da parte di tutti. Non è il momento di parlare di me, al momento giusto parlerò”.