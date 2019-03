NEWS MILAN – Il Milan dovrà fare a meno di Ricardo Rodriguez per la sfida contro il Chievo Verona. Il terzino svizzero era diffidato ed è stato ammonito oggi contro il Sassuolo per un ritardo nella rimessa laterale.

L’ex Wolfsburg è uno dei calciatori più utilizzati da Gennaro Gattuso in questa stagione. Sabato però, al ‘Marcantonio Bentegodi’, non sarà a disposizione del tecnico per squalifica. Negli ultimi minuti di Milan-Sassuolo, per far passare un po’ di tempo, Rodriguez ha ritardato la ripresa del gioco da una rimessa laterale. Dopo una serie di richiami, Paolo Valeri non ha potuto fare altro che estrarre il cartellino giallo.

Una squalifica che però può anche considerarsi positiva. Rodriguez infatti salterà Chievo-Milan e tornerà per il derby della settimana successiva. Lo svizzera quindi a Verona non potrà scendere in campo. Probabilmente sarà Diego Laxalt a prendere il suo posto, proprio come successo contro la Lazio in Coppa Italia martedì sera. Il terzino avrà modo così di riposarsi e ricaricare le batterie in vista dell’Inter.

Redazione MilanLive.it

