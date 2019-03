NEWS MILAN – Luciano Spalletti potrebbe recuperare Joao Miranda e Marcelo Brozovic per il derby Milan-Inter di domenica sera. I due giocatori sono usciti malconci dal match contro la Spal, però c’è ottimismo in casa nerazzurra.

Per il difensore brasiliano una frattura al naso che è stata oggetto di un’operazione chirurgica per ridurla. Intervento riuscito perfettamente. Domani nella gara di Europa League contro l’Eintracht Francoforte l’ex Atletico Madrid non ci sarà, però grazie a una maschera protettiva per la stracittadina milanese.

Oltre a Miranda, anche Brozovic dovrebbe farcela per Milan-Inter. Non vi è ancora certezza, però sembra filtrare fiducia nell’ambiente nerazzurro. Difficile che rientri tra i convocati per la sfida europea di domani, ma Spalletti conta di poterlo avere a disposizione nel derby. Gli esami effettuati non hanno rilevato lesioni muscolari, pertanto il croato lavora per esserci. Stamattina si è allenato a parte.

Sembrano andare verso il forfait Radja Nainggolan e Mauro Icardi. Il centrocampista belga ha accusato una distrazione al gemello mediale del polpaccio sinistro dopo un allenamento e sembra improbabile la sua presenza in Milan-Inter. Anche l’ex capitano nerazzurro continua a lavorare a parte, il suo ginocchio non è a posto e non è sistemato neppure il suo rapporto con la società. Possibile che anche nel derby vada in tribuna, anche se non ci sentiamo di escludere sorprese nei prossimi giorni. Sportmediaset spiega che l’argentino vorrebbe incontrare il presidente Steven Zhang, che è a Milano da giorni ma che non ha fissato alcun appuntamento per adesso.

