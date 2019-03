Interessante trovata del Manchester United per venire incontro ai propri tifosi in vista dei quarti di finale di Champions League contro il Barcellona.

La gara d’andata del doppio confronto europeo si disputerà il 10 aprile ad Old Trafford, mentre il ritorno sarà al Camp Nou il 16 dello stesso mese. Per la seconda sfida, il Barcellona ha messo in vendita più di quattromila tagliandi in favore dei tifosi inglesi a cifre davvero molto alte: 102 sterline, ovvero quasi 120 euro, per assistere dal vivo alla gara che si giocherà in Catalogna.

Un esborso esagerato secondo lo United, che come riporta oggi il tabloid britannico Daily Mail ha deciso di aiutare in qualche modo i propri supporter che stanno già acquistando i carissimi biglietti per Barcellona. L’idea è quella di rimborsare parte del corso (circa 30 sterline) a ciascun tifoso che acquisterà il tagliando del Camp Nou. Per farlo la dirigenza del Manchester ha trovato un modo molto particolare: ha aumentato i prezzi dei biglietti del settore ospiti anche per la gara d’andata.

Con il ricavo maggiorato di queste vendite per la gara d’andata ci sarà la possibilità così di rimborsare i tifosi inglesi in trasferta e permettere loro di non spendere cifre così astronomiche per un quarto di finale, emozionante ma ancora lontano dalle atmosfere di una finalissima.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it