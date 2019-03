MILAN NEWS – Si sta disputando a partire dalle ore 16 italiane il match tra Liverpool Legends e Milan Glorie allo stadio Anfield Road del capoluogo inglese.

Una sfida ricca di campioni del passato e di idoli delle due tifoserie, in campo per uno scopo benefico ed importante. Il primo tempo del match si è concluso 1-0 per la squadra di casa grazie alla rete di Robbie Fowler al 25′ minuto, abile a tramutare in gol un assist di Glen Johnson. Milan meno fortunato e vicino al gol in due occasioni, prima con un destro fuori di poco di Manuel Rui Costa poi con un tentativo di Kakà respinto da Dudek.

Molti i cambi in casa rossonera nella ripresa, visto lo sforzo imponente per alcuni ex calciatori che oggi hanno rivisto il campo dopo molti mesi di assenza e di vita da campioni in ‘pensione’. Carlo Ancelotti, allenatore del Milan Glorie per questa speciale occasione amarcord, ha scelto di mutare profondamente la formazione che giocherà i secondi 45 minuti.

Questo il nuovo schieramento del Milan:

Abbiati; Oddo, Simic, Digao, Pancaro; Cafu, Pirlo, Ambrosini, Serginho; Kakà, Borriello.

Il Liverpool invece ha inserito in campo altre vecchie glorie come McManaman, Cissé, Owen e Smicer.

Keivan Karimi – Redazione Milanlive.it

