NEWS MILAN – Una serata brutta per Gianluigi Donnarumma. Che però non si abbatte e guarda avanti. Ma ci mette la faccia. Il portiere ha rilasciato un’intervista a ‘Sky Sport’ dopo Sampdoria–Milan.

Sull’errore fatto: “Mi dispiace tanto per aver condizionato la partita. Ma non sarà un erorre ad abbattermi. Fa parte del gioco. Quando vuoi giocare dal basso succede. Mi dispiace davvero tanto“. Ma il numero 99 rossonero supererà l’episodio senza problemi: “Ne ho passate di peggio… Siamo stati bravi dopo a reagire. Sono veramente molto dispiaciuto“.

Sulla corsa Champions League: “L’importante è rimanere tranquilli. Siamo lì, il nostro obiettivo è arrivare in Champions. Ce la metteremo tutta per farcela. Bisogna vincere“. Sui vantaggi dal costruire le proprie azioni dal basso, come spesso fa il Milan: “Se superi la prima pressione poi hai spazio. Non sarà questo errore a non farci più costruire da dietro. Fa parte del gioco sbagliare. A me dispiace perché ho condizionato una partita, ma bisogna guardare avanti e continuare a fare quello che stiamo facendo“.

Dopo l’errore la difesa ha rischiato altri pasticci simili: “Sì, un errore del genere ti condiziona. Ma poi abbiamo riprovato a giocare e questo è un segnale di maturità. Continueremo a farlo“.

