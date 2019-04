NEWS MILAN – Ottime notizie da Milanello. Per Parma-Milan di campionato anche Lucas Paquetà potrà essere convocato da Gennaro Gattuso. Il centrocampista brasiliano in questi due giorni si è allenato in gruppo e dunque viene considerato recuperato.

L’ex Flamengo ha svolto regolarmente tutto il lavoro assieme ai compagni, segnale della sua buona condizione fisica Non sarà ancora al 100% probabilmente, però il giocatore sarà sicuramente in grado di dare il proprio contributo sabato in Parma-Milan. Un recupero molto importante per tutta la squadra. Paquetà è un elemento unico per caratteristiche e dunque molto prezioso. È tra i più dotati tecnicamente, risultando così fondamentale negli schemi di Gattuso.

La presenza di Lucas nella lista dei convocati di Parma-Milan non sembra essere in discussione. Ciò che resta da capire è se verrà impiegato già da titolare oppure se il mister lo inserirà solamente nel secondo tempo. Stanno già circolando indiscrezioni sulla possibilità che venga schierato nella formazione iniziale, ma sappiamo che Gattuso è spesso prudente coi giocatori che rientrano dai infortuni. Dunque potrebbe decidere di mandarlo inizialmente in panchina, in modo tale che il suo rientro sia più graduale e non vi sia il rischio di forzare troppo.

Va comunque sottolineato che Paquetà ha recuperato in tempi molto rapidi. Come sottolineato da Repubblica.it, solitamente una distorsione di secondo grado alla caviglia richiede dai 20 ai 40 giorni. Tornando sabato contro il Parma, il numero 39 del Milan ci avrebbe messo meno del minimo stabilito. Si è infortunato il 2 aprile contro l’Udinese e sabato sarà il 20. Non dovesse partire titolare subito, Paquetà potrebbe comunque essere impiegato dall’inizio nel match di mercoledì prossimo in casa contro la Lazio. Sarà il ritorno della semifinale di Coppa Italia.

