CALCIOMERCATO MILAN – Tiémoué Bakayoko, dovrà essere lui il primissimo acquisto estivo a fine campionato. Nonostante tutte le problematiche del caso, il Milan non ha dubbi: bisognerà ripartire dal colosso francese in vista della prossima stagione, una delle poche e grandi certezze in un anno altalenante e particolare.

Imprescindibile oramai. Ed è per questo che Elliott Management Corporation farà il tutto per tutto per trattenerlo, anche a costo di altre scelte drastiche pur di riconfermare una pedina chiave per la formazione rossonera.

Calciomercato Milan, spunta un problema per Bakayoko

Come infatti riferisce Tuttomercatoweb, la società non ha la minima intenzione di mollare di fronte ai 35 milioni di euro fissati per il riscatto. E pur essendo un’enormità attualmente considerando le varie problematiche col fair play finanziario e una Champions League ancora non certa, la dirigenza è pronta a un impegno ulteriore per centrare la propria missione. La dirigenza milanista chiederà uno sconto al Chelsea di Roman Abramovic, forte dell’affare di Gonzalo Higuaín di gennaio, dei buoni rapporti tra le parti e del fatto che Bakayoko, almeno al momento, non rientra nel progetto tecnico dei blues. Ma anche in tal caso è tutto da vedere: considerando un probabile addio di Maurizio Sarri a fine stagione – sottolinea TMW – molto dipenderebbe poi da chi si accomoderà sulla panchina della squadra londinese.

Nel frattempo, è pronta una mini rivoluzione in casa Diavolo per quanto riguarda il centrocampo. Perché oltre al punto interrogativo che inevitabilmente pende su Bakayoko, c’è anche da considerare soprattutto quello riguardante Lucas Biglia e gli addii già certi di Riccardo Montolivo, Andrea Bertolacci e José Mauri. Di fatto – considerando anche i dubbi su Hakann Calhanoglu – le uniche certezze al momento rispondono ai nomi di Lucas Paquetá e Giacomo Bonaventura.

