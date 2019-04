CALCIOMERCATO MILAN – La Spal ha conquistato la salvezza anche quest’anno. Una squadra molto interessante, come stile di gioco e nei singoli. Si è messo in luce anche Mohamed Fares, esterno sinistro di spinta e con buoni doti difensive.

Nella scorsa stagione a Verona non ha brillato. Eppure Leonardo Semplici e la società hanno visto qualcosa in lui: è arrivato a Ferrara in prestito con diritto di riscatto e si è imposto con grande personalità. Se ne parlava bene fin da quando giocava con la Primavera dell’Hellas, ma finora in Serie A non aveva brillato particolarmente. Invece quest’anno ha messo in fila delle ottime prestazioni, fino a guadagnarsi l’interesse di diversi club importanti. Stando a quanto scrivono i colleghi di ‘Tuttomercatoweb’, il Napoli è uno dei primi club ad aver chiesto informazioni. Ma fra questi ci sarebbe anche il Milan.

Calciomercato Milan,

I rossoneri avrebbero mostrato interesse per Fares insieme alla Lazio, altra big sulle sue tracce. Si tratta di una semplice richiesta di informazioni, nulla di più. Per quel ruolo la squadra di Gennaro Gattuso è coperta con Ricardo Rodriguez e Diego Laxalt: se uno dei due dovesse andar via – l’uruguagio non ha particolarmente convinto la società -, allora il Milan potrebbe farci un pensiero. Ma il franco-algerino potrebbe tornare utile soltanto da riserva, non di più. Con tutto il rispetto, ma non sono questi i rinforzi di cui ha bisogno il ‘Diavolo’. Non solo per un motivo tecnico, ma anche tattico. Fares è un giocatore di spinta ed è l’ideale in un sistema che prevede gli esterni bassi, proprio come alla Spal. Da terzino sinistro, invece, fa sicuramente più fatica perché non è bravissimo in fase difensiva, anche se con Semplici è migliorato anche sotto questo aspetto. Si tratta di un profilo interessante, classe 1996, che il Milan segue con distacco al momento. Le attenzioni del club sono tutte su questo finale di stagione. E se verrà centrato l’obiettivo Champions League, Leonardo e Paolo Maldini cercheranno rinforzi di un livello più alto. Almeno si spera.

Redazione MilanLive.it

