MILAN NEWS – La Nazionale italiana sta preparando un nuovo corso che porti all’Europeo 2020 nel miglior modo possibile.

Roberto Mancini, commissario tecnico dallo scorso anno, per tale motivo ha deliberato l’organizzazione di alcuni giorni di stage per valutare e visionare da vicino calciatori giovani che possono dirsi pronti per dare una mano alla Nazionale maggiore fin da subito o anche con maggiore calma.

Il prossimo stage avverrà al centro federale di Coverciano il 29 ed il 30 aprile, sfruttando l’assenza di impegni infrasettimanali delle squadre nostrane. Mancini ha convocato 35 calciatori, quasi tutti di età giovanissimi e alcuni di questi addirittura ancora facenti parte dei vivai dei rispettivi club.

Il Milan sarà rappresentato da cinque calciatori: chiamati il portiere Alessandro Plizzari, il terzino Raoul Bellanova e due più ‘esperti’ come Patrick Cutrone, Mattia Caldara e Andrea Conti. Per i primi due, giovani talenti cresciuti nel vivaio rossonero, è ovviamente la prima chiamata da parte dell’Italia dei ‘grandi’, anche se per quanto riguarda Bellanova si tratta di un sicuro partente visto che è stato già ingaggiato dal Bordeaux a costo zero in vista della prossima stagione di Ligue 1.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

