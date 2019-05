News Milan: Suso è tornato decisivo contro Bologna, Fiorentina e Frosinone.

C’è lo zampino di Jesus Suso nelle recenti tre vittorie consecutive del Milan in campionato. Tra Bologna, Fiorentina e Frosinone lo spagnolo ha segnato due reti e regalato un assist-gol. È tornato decisivo, ciò che non è stato per diversi mesi in precedenza.

Abbiamo evidenziato più volte come il rendimento di Suso fosse crollato da Milan-Juventus dell’11 novembre 2018. Tra problemi fisici e prestazioni negative, l’apporto dato dal numero 8 rossonero è stato molto scarso. I numeri parlano in modo chiaro, visto che dopo quella data aveva segnato solo una rete e regalato un solo assist-gol. Va detto che qualche altro assist buono non è stato sfruttato, però gli errori dell’ex Liverpool nel servire i compagni sono stati tanti. Uno con i suoi piedi è diventato irriconoscibile per mesi. E le critiche non sono state affatto campate per aria, ma frutto di ciò che si vedeva in campo.

Il Milan ha ritrovato Suso: ora l’ultimo sforzo contro la Spal

Per fortuna recentemente Suso è tornato ad esprimersi su buoni livelli. Le due marcature (con Bologna e Frosinone) e l’assist ad Hakan Calhanoglu (contro la Fiorentina) hanno permesso al Milan di tornare a vincere, evitando che anche la qualificazione in Europa League venisse compromessa. Peccato che il risveglio dello spagnolo sia stato così tardivo, ma adesso è importante mettercela tutta nella prossima partita di campionato. Quella contro la Spal a Ferrara sarà l’ultima di questa stagione e sarà necessario vincere per sperare ancora nella qualificazione Champions.

La squadra di Gattuso dovrà sperare anche in un passo falso di almeno una tra Atalanta e Inter, però dovrà in primis pensare a sé stessa e fare bottino pieno pieno nella trasferta emiliana. Suso dovrà cercare di confermarsi decisivo e riuscire assieme ai compagni a vincere. Poi vedremo che dirà la classifica…

Matteo Bellan

