Montolivo non convocato per Milan-Frosinone: niente saluto d’addio a San Siro.

Milan-Frosinone ha rappresentato l’ultima partita in maglia rossonera per alcuni giocatori. In primis Ignazio Abate, prodotto del settore giovanile e che domenica ha avuto l’occasione di giocare titolare. Poi anche per Cristian Zapata e José Mauri, rimasti però in panchina.

Tutti e tre sono in scadenza di contratto, così come Andrea Bertolacci e Riccardo Montolivo. Questi ultimi, a differenza dei compagni, non sono stati convocati da Gennaro Gattuso per il match. Da tempo l’ex Fiorentina è fuori dai piani del mister e la sua esclusione non è stata una novità. Mai utilizzato, ha vissuto una stagione completamente anonima e anche il suo addio risulta anonimo. Un po’ strano se teniamo conto del fatto che è stato capitano del Milan in passato, però in linea con quanto chiarito da Rino già durante l’estate 2018.

News Milan: Montolivo, stagione da fantasma e addio anonimo

Montolivo non rientrava nel progetto tecnico-tattico di Gattuso e dunque è stato inviato a trovarsi una nuova squadra. Nonostante qualche proposta arrivata, il calciatore ha preferito restare a Milanello fino alla scadenza del contratto. Una scelta che ha fatto discutere, visto che Riccardo non aveva alcuna possibilità di trovare spazio. Non a caso, quando è stato convocato, è rimasto in panchina anche nelle situazioni di emergenza a centrocampo. Un segnale molto chiaro della situazione.

Dopo sette anni lascerà il Milan in maniera anonima, avendo vissuto una stagione praticamente da fantasma. Si pensava che potesse esserci almeno l’ultimo saluto a San Siro col Frosinone, ma così non è stato. Magari un giorno emergerà ufficialmente il motivo della scelta di Gattuso di escluderlo in maniera così netta. Le parti hanno negato litigi particolari, però qualcosa deve essere successo. Anche con Bertolacci non risultano liti, però pure lui durante l’annata è stato ai margini.

