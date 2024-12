Nuova esclusione dai convocati, cessione a gennaio: affare low cost per il Milan

Un giocatore che può tornare utile a Fonseca è fuori dal progetto del suo attuale club: i rossoneri potrebbero farsi avanti nel mercato invernale.

Il Milan ha qualche mancanza nel suo organico e bisognerà vedere se la dirigenza sfrutterà il mese di gennaio 2025 per intervenire. I tifosi si aspettano un paio di rinforzi in alcuni ruoli specifici.

Non è un segreto che manchi un vice Theo Hernandez, non c’è sostanzialmente mai stato un terzino sinistro all’altezza di sostituire il francese. In questo momento non c’è proprio un laterale mancino da utilizzare per rimpiazzarlo, finora Paulo Fonseca ha adattato Filippo Terracciano. Contro il Genoa toccherà al giovane Alex Jimenez, anche lui destro come l’ex Hellas Verona. L’allenatore portoghese ha speso belle parole per Davide Bartesaghi recentemente, lui sì mancino, però finora l’italiano classe 2005 ha giocato 5 minuti in Serie A e 25 in Coppa Italia.

Calciomercato Milan, nuovo terzino sinistro in arrivo?

In attesa di capire se Hernandez rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno 2026, il Milan potrebbe prendere un suo vice. Da non escludere una soluzione low cost, anche perché difficilmente a gennaio verrà fatto un investimento importante in quella posizione. In generale, è improbabile che la dirigenza rossonera spenda tanto nel calciomercato invernale.

Tra le opzioni a basso costo potrebbe rientrare Cristiano Biraghi, in scadenza a giugno 2025 e che sicuramente lascerà la Fiorentina gennaio. Per la seconda partita consecutiva è stato escluso dai convocati: dopo la partita di Conference League contro il LASK, è capitato anche per quella di Serie A contro il Bologna. La rottura con Raffaele Palladino è netta e l’agente Mario Giuffredi ha già annunciato che ci sarà l’addio. Lo stesso allenatore ha fatto intendere che le parti si separeranno a metà stagione, non ci sono le condizioni per andare avanti insieme.

Biraghi ha 32 anni e ha esperienza nel campionato italiano, potrebbe essere una “soluzione tampone” in un ruolo nel quale il Milan è scoperto. Al momento non risultano contatti per il suo arrivo in rossonero, vedremo se nei prossimi giorni cambierà qualcosa. Si parla più del Napoli come possibile destinazione, ma l’affare sarà possibile solo se partirà Leonardo Spinazzola, bocciato da Antonio Conte.