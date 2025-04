Allarme Milan: due big d’Europa preparano l’assalto al gioiello

Due grandi squadre d’Europa preparano l’assalto ad un gioiello del Milan: i rossoneri vogliono tenerlo, ma in caso di offerta giusta tutto può succedere

Una stagione da cancellare. Il Milan ha regalato solo grosse delusioni nel corso di questi mesi, tanto da far presto dimenticare anche la piccola gioia della Supercoppa vinta a gennaio. Non resta che la Coppa Italia e la semifinale di ritorno da giocare contro l’Inter: si riparte dall’uno a uno dell’andata e portare a casa la qualificazione sarà parecchio difficile. Intanto una cosa è già certa: con il pareggio contro la Fiorentina di sabato scorso, le speranze Champions sono definitivamente sfumate.

Dopo quattro anni di fila, il Milan non giocherà la più importante competizione europea. Ed è a rischio anche per l’Europa League. L’assenza dalla Champions è un fattore che inciderà sicuramente nelle questioni di mercato: in entrata, con molti giocatori che preferiranno andare dove la Champions si gioca, e anche in uscita. Il Milan non ha alcuna necessità di vendere per coprire il buco economico che ne deriva, ma in casa rossonera il diktat è sempre stato molto chiaro: a prescindere da tutto, le offerte importanti verranno tutte prese in considerazione.

Due grandi squadre vogliono Reijnders: la posizione del Milan

Di questa stagione, di note liete ce ne sono davvero poche e una di queste è Tijjani Reijnders. Che, inoltre, in un momento difficile per il club e per la squadra, ha comunque deciso di rinnovare il contratto fino al 2030. Un prolungamento che lo blinda… ma non troppo. Il Milan si è tutelato: in caso di sondaggi de parte di big, con questo nuovo accordo può permettersi di sparare molto alto nelle richieste.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Manchester City e il Real Madrid lo seguono con grande attenzione da diversi mesi. Inevitabile, coi numeri raccolti finora dall’olandese. I Blancos cercano l’erede di Luka Modric, sempre più vicino alla fine del suo incredibile percorso a Madrid, mentre la squadra di Pep Guardiola ha deciso di rifondare dopo una brutta stagione e Reijnders può diventare un obiettivo.

Il Milan lo valuta tanti soldi, sicuramente intorno agli 80 milioni: se dovesse arrivare un’offerta del genere, come accaduto per Sandro Tonali col Newcastle nell’estate del 2023, la società la prenderà sicuramente in considerazione. La volontà del club, confermata anche dal recente rinnovo, è quella di tenerlo e di ripartire da lui in quello che sarà un nuovo anno zero. Ma di fronte a certe cifre, per Cardinale e Furlani è difficile dire no.