“Pressioni per non andare al Milan”: tifosi gelati

Un annuncio scioccante che ha lasciato di stucco i tifosi rossoneri: niente Milan, la rivelazione è da brividi

Settimane di grande attesa in casa Milan. Attesa per capire il futuro, in primis, della guida tecnica. Sergio Conceicao non sarà l’allenatore del ‘Diavolo’ nella prossima stagione, questo è chiaro già da molto tempo. Il lavoro dell’allenatore portoghese non ha portato i risultati sperati.

Nonostante un contratto fino all’estate 2026, sarà addio: già si pensa al possibile sostituto. Roberto De Zerbi pare essere in pole position anche se ad oggi appare decisamente precoce pensare ad un annuncio molto prima della fine della stagione. Di certo la rosa che la dirigenza di Via Aldo Rossi metterà a disposizione del nuovo tecnico verrà letteralmente stravolta. Probabilmente vi sarà un grande addio, con Leao, Maignan e Theo Hernandez tra i principali candidati per fare cassa e reinvestire.

A maggior ragione vista la mancata qualificazione dei rossoneri alla prossima Champions League: un danno economico di non poco conto. Allo stesso modo negli ultimi giorni c’è un tema caldissimo che ha portato a delle dichiarazioni molto dure riguardo ad un colpo che il Milan sembrava aver chiuso: oggi è quasi ufficialmente sfumato.

Accusa pesantissima: così non andrà al Milan

In casa Milan nelle ultime ore è arrivata una svolta tutt’altro che piacevole e difficile da digerire. Fabio Paratici, che pareva virtualmente già vestito di rossonero come nuovo direttore sportivo del ‘Diavolo’, alla fine è oggi lontanissimo, quasi del tutto sfumato. Una situazione che ha portato in molti a sbilanciarsi sui motivi del repentino cambio di rotta.

L’ex dirigente della Juventus e consulente del Tottenham dopo la squalifica, difficilmente sarà un nuovo dirigente del Milan. A riguardo Ivan Zazzaroni, direttore de ‘Il Corriere dello Sport’, proprio sulle pagine del quotidiano romano ha espresso la sua opinione. Come spesso capita, molto forte. “Da giorni sono straconvinto che qualcuno abbia esercitato pressioni affinché Paratici non finisse al Milan. Ancora una volta a rimetterci sono il Milan e i suoi tifosi”. Il noto giornalista si è interrogato su un aspetto in particolare.

L’Inchiesta Prisma, l’attesa per il verdetto finale e l’impossibilità di Paratici di non poter intervenire attivamente nel suo nuovo ruolo non prima di qualche mese. Tutti, però, sapevano. “Furlani ignorava che la squalifica dell’ex ds della Juve finisse il prossimo 20 luglio?”, si chiede Zazzaroni. Una ‘giustificazione’ per la chiusura di una trattativa data per fatta e tanto chiacchierata che, effettivamente, non regge. Chissà che nei prossimi giorni non possano già arrivare delle novità sul profilo che, alla fine, verrà scelto come nuovo direttore sportivo del ‘Diavolo’.