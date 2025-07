E’ fuori dal Milan, la scelta ufficiale non lascia dubbi

La decisione presa dal club rossonero è davvero netta. Ora è anche ufficiale: il punto della situazione

Una settimana fa è iniziata l’avventura del Milan di Massimiliano Allegri. I rossoneri, senza Theo Hernnadez e Tijjani Reijnders, avevano un solo volto nuovo, quel Samuele Ricci, acquistato per 23 milioni di euro più 2 di bonus. Oggi è sbarcato a Milano Malpensa Luka Modric.

Il centrocampista croato aveva raggiunto un accordo con i rossoneri qualche settimana fa. Il blitz di Igli Tare aveva portato i suoi frutti: serviva solamente la conclusione del Mondiale per Club per la fumata bianca definitiva e così è stato.

Visite mediche, idoneità sportiva e firma a Casa Milan su un contratto da circa quattro milioni di euro netti a stagione. C’è inoltre la promessa di parlarsi per un possibile rinnovo di un altro anno. Ma a centrocampo la situazione è in evoluzioni.

Il Diavolo spera di avere novità a breve da Jashari. Il giocatore sta spingendo per avere il via libera da parte del Club Brugge che però si sta mostrando poco propenso a liberarlo per 32,5 milioni di euro più bonus. Serve pazienza e così le alternative sono ovviamente in stand-by, ma Xhaka rischia di accasarsi altrove. L’Arabia Saudita per lo svizzero è davvero vicina.

Caos a centrocampo, il punto della situazione

Ma affondare per l’attuale calciatore del Bayer Leverkusen è praticamente impossibile visto che a centrocampo non è uscito più nessuno. Yunus Musah è ancora a Milanello e senza un’offerta superiore ai 25 milioni di euro non si muoverà.

Da oggi anche Yacine Adli si allena al centro sportivo di Carnago. Lo farà con il Milan Futuro del tecnico Massimo Oddo confermato nonostante la retrocessione, che ha convocato anche Branca, Coubiș, D’Alessio, Duțu, Hodzic, Lazetić, Magrassi, Malaspina, Minotti, Nissen, Perrucci, Quirini, Raveyre, Sandri, Sia, Șiman, Traorè, Vásquez, Zukić.

E’ fuori dalla lista, invece, Ismael Bennacer, atteso a Milanello il 19 luglio, quando la squadra di Massimiliano Allegri volerà via per la tournée. Si allenerà dunque a parte in attesa di una sistemazione. La posizione del Milan è dunque chiara: non c’è spazio per l’algerino che può trasferirsi in Arabia Saudita. L’ex Empoli gradirebbe un avventura del genere e così come il Diavolo è in attesa di una chiamata. La separazione dal Milan per Ismael Bennacer, uno dei giocatori più pagati della rosa, è solo questione di tempo.