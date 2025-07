Soldi e scambio per il grande colpo: il Milan lo prende dai rivali nerazzurri

Ufficializzato Modric, il mercato del Milan prosegue con l’obiettivo di mettere nuovi rinforzi subito a disposizione di Allegri. L’ultimo nome accostato ai rossoneri

Il mercato del Milan non terminerà certo con l’acquisto di Luka Modric, ufficializzato oggi con la firma del contratto che legherà il fuoriclasse croato ai rossoneri per un anno con opzione di rinnovo per un’altra stagione.

Tare si sta muovendo su più fronte. In attesa di rinforzare l’attacco con un altro centravanti da affiancare a Gimenez, la priorità dei rossoneri è l’acquisto dei due terzini di destra e sinistra che andranno a colmare quella che è a tutti gli effetti una lacuna nell’attuale organico rossonero che dispone solo di Emerson Royal e Bartesaghi nel ruolo. Solo con l’eventuale addio di un difensore centrale, il Milan interverrà ulteriormente per rinforzare il reparto arretrato.

Il maggior indiziato alla cessione resta Malick Thiaw. Dopo il rifiuto alla ricca offerta del Como (4 milioni di ingaggio a stagione con 25 destinati al Milan), il centrale tedesco avrebbe declinato anche la corte del Crystal Palace. Thiaw vuole restare in rossonero e provare a convincere Allegri a ridargli quel posto da titolare che gli è sfuggito nella seconda parte della scorsa stagione.

Scambio con Thiaw più soldi, il Milan punta il difensore nerazzurro

Un’intenzione che, evidentemente, non è condivisa dalla dirigenza rossonera che attende ulteriori offerte per sbloccare la sua cessione. Nelle scorse ore, SportMediaset ha riportato l’indiscrezione di un possibile inserimento di Thiaw come contropartita per arrivare a uno dei difensori centrali più ambiti della Serie A. Si tratta di Giorgio Scalvini dell’Atalanta. Stando alla fonte citata, il Milan sarebbe disposto a offrire ai nerazzurri il cartellino del difensore tedesco più un conguaglio di almeno 20 milioni di euro.

Non è la prima volta che Scalvini viene accostato al Milan. E’ successo anche in passato, a conferma di un interesse dei rossoneri nei suoi confronti che è rimasto invariato alla stregua della volontà dell’Atalanta di trattenere il giocatore, ambito anche da Napoli e Inter. Servono almeno 50 milioni per convincere i nerazzurri ad aprire una trattativa, scenario difficile nell’immediato anche per la concomitante (e ricca) cessione di Mateo Retegui agli arabi dell’Al-Qadisiyya.

Difficilmente, l’Atalanta si priverà di un altro dei suoi top player in quella che si prospetta come la stagione del possibile riscatto per Scalvini. Rientrato dopo il lungo stop per l’infortunio al ginocchio subito nell’ultima partita del campionato 2023-2024 contro la Fiorentina, Scalvini ha terminato la scorsa annata già a febbraio a causa di un infortunio alla spalla per cui è stato necessario intervenire chirurgicamente.

Difficile ipotizzare che il centrale nerazzurro possa giocare in una squadra diversa dall’Atalanta la prossima stagione. Tra un anno però, specie se il ritorno in campo sarà proficuo, aspettiamoci di nuovo Scalvini protagonista delle indiscrezioni di mercato con il Milan e le altre big della Serie A pronte a strapparlo all’Atalanta. Attenzione, soprattutto all’Inter che, con Acerbi e De Vrij all’ultimo anno di contratto, dovrà necessariamente acquistare un nuovo centrale più giovane e già pronto per Serie A e Champions.