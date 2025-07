Visite mediche in programma: nuovo arrivo dopo Modric

Il Milan è pronto ad accogliere un nuovo calciatore nei prossimi giorni. Visite mediche e firma per l’italiano

E’ la giornata di Luka Modric. Il Milan e i suoi tifosi hanno accolto in tarda mattinata il centrocampista croato. sbarcato a Malpensa Prime, prima di dirigersi verso La Madonnina per le visite mediche.

Per il calciatore, che firmerà un contratto di un anno, ci sarà poi il passaggio al centro Ambrosiano per l’idoneità sportiva e ovviamente a Casa Milan per mettere nero su bianco. Ci sarà un passaggio anche a Milanello e finalmente potrà tornare in vacanza. Vacanze meritate dopo l’infinità stagione giocata con la maglia del Real Madrid.

Modric sarà nuovamente a Milanello ad inizio agosto e stavolta, chiaramente, lo farà per restarci. Abbraccerà la squadra, che il mondo rossonero spera sarà al completo. Oggi, 14 luglio, mancano ancora diverse pedine: i due terzini, uno destro e uno sinistro, oltre al centrocampista e l’attaccante.

Calciomercato Milan, arriva prima di Jashari: è tempo di visite mediche

Ad oggi non ci sono certezze: l’unico profilo sicuro su cui si sta lavorando con forza è quello di Jashari, designato a completare il reparto mediano. Serve dunque tempo per capire chi saranno i rinforzi del Diavolo.

Prima di Jashari, però, arriverà a Milano, Pietro Terracciano. E’ lui il prescelto per sostituire Marco Sportiello. L’estremo difensore di Desio è pronto a trasferirsi a Bergamo: farà ritorno all’Atalanta, firmando un contratto da tre anni più uno. Per l’attuale portiere della Fiorentina, invece, ecco un biennale a meno di un milione di euro netto a stagione.

Massimiliano Allegri avrebbe preferito Perin, ma la Juve difficilmente lo lascia andare solo per un indennizzo. Il secondo di Di Gregorio ha voglia di giocare con più continuità e sta valutando altre proposte. C’è l’Inter sulle sue tracce, in caso di cessione di Sommer, che piace al Galaltasaray, ma ci sta pensando il Bologna e soprattutto il Como, che non vuole più fermarsi per allestire una squadra super competitiva.

La scelta di puntare su Pietro Terracciano come vice Mike Maignan, anziché su Marco Sportiello sta facendo discutere parecchio i tifosi, poco convinti di tale decisione della società. Il contratto di quattro anni proposto dall’Atalanta, però, fa capire molte cose. Ma non sarà certo lo ‘scambio’ tra Sportiello e Terracciano a cambiare la stagione del Milan.