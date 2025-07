Accordo raggiunto con l’Arsenal, la trattativa col Milan è stata: sfuma un obiettivo

Il giocatore non arriverà al Milan: accordo raggiunto con l’Arsenal in queste ore, la trattativa è chiusa. Niente da fare

Proseguono, non senza fatica, le manovre di mercato del Milan. A metà di luglio, i rossoneri sono in netto ritardo sulle tantissime cose da fare per completare la rosa di Massimiliano Allegri. Come al solito, le trattative in via Aldo Rossi sono lunghissime e con sempre strane situazioni. L’ultima, quella che riguarda Archie Brown: il giocatore, per poco meno di un milione, alla fine è andato al Fenerbahce e nel frattempo a Milanello mancano ancora dei terzini titolari. Il caso più clamoroso è quello di Ardon Jashari: siamo ad oltre un mese di trattative per risparmiare qualche milione e far leva sulla volontà del giocatore, che sta facendo di tutto per farsi cedere.

Oggi è arrivato Modric, ed è certamente un’ottima notizia: uno come lui, anche a 40 anni, fa sempre comodo. Ma Tare deve sbrigarsi a chiudere altre trattative: fra poco più di un mese, ci sarà già il primo impegno ufficiale contro il Bari in Coppa Italia, sul quale Allegri ha premuto tantissimo in conferenza stampa. Intanto, un obiettivo si può definire fallito: è di questi minuti la notizia dell’accordo con un’altra squadra.

L’affare non si farà, il giocatore va all’Arsenal

Nelle scorse sessioni di mercato, il nome di Christian Mosquera del Valencia è stato molto spesso accostato al Milan. Difensore centrale di buon livello, era uno dei nomi di Geoffrey Moncada per rinforzare la retroguardia rossonera. Di lui in chiave Milan si è parlato anche lo scorso gennaio, ma non se n’è fatto nulla, con l’idea di riaprire le trattative per quest’estate. Invece, il giocatore è andato in un’altra squadra.

Come scrive Matteo Moretto, il Valencia ha trovato l’accordo con l’Arsenal per l’acquisto di Mosquera. Operazione, in totale, da 20 milioni: sono 15 milioni di parte fissa più 5 di bonus, cifre quindi nettamente in linea con le solite offerte di Giorgio Furlani. Evidentemente il difensore non rientrava nelle priorità di Tare e di Allegri. Inoltre, il Milan ha aperto all’acquisto di un altro difensore centrale solo in caso di uscita di uno degli attuali 4: Thiaw al Como è saltata e quindi al momento non c’è ancora alcuna cessione. Il primo obiettivo, in caso, è e resta Giovanni Leoni del Parma, uno dei profili più apprezzati da Allegri (e primo nome fatto per il mercato).