Milan, la promessa ai tifosi e l’annuncio su Leao: Tare allo scoperto

Le dichiarazioni del Direttore sportivo rossonero. L’albanese ha parlato ai microfoni di Giorgia Rossi su Dazn

E’ la volta di Igli Tare. Dopo Diego Milito, Claudio Marchisio e Alessandro Nesta, a Giorgia’s Secret, format di Dazn che sarà disponibile da domani venerdì 1 maggio, è intervenuto il Direttore sportivo rossonero. Con Giorgia Rossi, così, il dirigente albanese, ha trattato vari temi.

Impossibile non parlare di Milan, un’avventura iniziata, un po’ a sorpresa, lo scorso anno: “Il giorno in cui ho chiuso l’accordo è stato uno dei più belli della mia vita”. Ha affermato Igli Tare, che decidendo di puntare su Massimiliano Allegri, sta riportando il Milan in Champions League.

Sono diverse le scelte di calciomercato che gli vengono contestate: il dito è stato puntato sull’albanese soprattutto per Christopher Nkunku, già bocciato e destinato a fare le valigie, e Ardon Jashari. Il centrocampista, pallino di Tare, invece, non lascerà il Milan. La speranza è che non la faccia anche Luka Modric, il primo affare ufficioso della sua avventura in rossonero.

Milan, Tare parla di Leao: “Lo ha detto Modric”

Citando proprio il croato, il Direttore sportivo ha poi parlato anche di Rafa Leao: “Ha un potenziale incredibile, come dice Modric: non se ne rende conto neanche lui”.

Si punterà ancora sul portoghese? Le ultime voci non lascerebbero dubbi, ma sul numero dieci la narrazione è sempre stata pesante. La certezza è che al Diavolo non ci sono incedibili e se dovesse arrivare una proposta superiore ai 60 milioni di euro verrebbe presa sicuramente in considerazione.

Tra le anticipazioni, riportate da Leggo, ci sono poi, un altro paio di battute: una sul rapporto con Zlatan Ibrahimovic e l’altra sulla mentalità del club rossonero.

“Io e Ibra – afferma Igli Tare – siamo due dei Balkan, ci diciamo le cose in faccia”. Così è arrivato il messaggio a tutti coloro che vogliono far parte del Diavolo: “Per essere da Milan, bisogna tornare a vincere. Bisogna lasciare il segno”.

Dalla giornata di domani, dunque, sarà possibile vedere l’intervista integrale di Igli Tare, a quasi un anno dal suo arrivo in rossonero, sui canali di DAZN. La stagione ormai volge al termine e ben presto capiremo se il dirigente albanese sarà ancora in sella o se la proprietà deciderà di affidarsi ad un nuovo direttore sportivo.