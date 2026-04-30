Rivoluzione Milan: “Sarà made in Allegri, fissato il budget”

Le ultimissime notizie relative al mercato rossonero. Le idee sono chiare: le dichiarazioni non lasciano davvero dubbi

La stagione volge ormai al termine. Il Milan di Massimiliano Allegri è ad un passo dalla qualificazione alla prossima Champions League. Di fatto, manca solamente la matematica, ma in casa rossonera si respira serenità dopo la vittoria contro il Verona e il pareggio di domenica scorsa.

Si sta così programmando il futuro, con Massimiliano Allegri che vuole esserne protagonista, in campo, ma non solo: “In questi mesi è stato il Milan della compattezza, del pragmatismo, della concretezza, ma, nella prossima stagione, vedremo una squadra differente come atteggiamento e come giocatori – Ad affermarlo nel suo editoriale su MilanNews, è Carlo Pellegatti -. Massimiliano Allegri ha le idee chiare, lui come Igli Tare. Con la speranza che sul mercato scelgano loro, e solo loro, le pedine da acquistare e da cedere, senza alcuna interferenza tecnica.

Con la qualificazione alla prossima Champions League si potrà disporre di un budget iniziale: “Può ovviamente aumentare grazie a eventuali cessioni fresche di questo mercato o già apparecchiate nella scorsa stagione – prosegue Carlo Pellegatti -, attraverso riscatti esercitati o obblighi maturati”.

Il giornalista così svela la cifra: “Si parte dunque dai 30/35 milioni, che sono quelli che dunque arriverebbero dalla Champions League. Saranno sufficienti? Presto per dirlo”.

Un nuovo Milan col mercato, il punto della situazione

Ancora una volta si vivrà un’estate calda, tra acquisti e addii: “Sarà necessario un grande lavoro anche in uscita, ma ho la certezza che vedremo un Milan rivoluzionato, totalmente made in Allegri, Milan che, nella prossima stagione, punterà al ruolo di protagonista”.

La volontà di Massimiliano Allegri, come più volte detto, è ovviamente chiara. Vuole un Milan all’altezza della situazione, con acquisti mirati, con acquisti alla Rabiot: “Ripeto per la centesima volta, sempre che i dirigenti rossoneri vogliano cambiare tendenza rispetto alle strategie dello scorso gennaio, quando si sono voltati dall’altra parte, sfuggendo alle richieste del tecnico livornese”.

Il messaggio è chiaramente rivolto alla proprietà e all’Amministratore Delegato, Giorgio Furlani. Le idee dell’Ad non sono spesso combaciate con quelle di Igli Tare. E’ proprio questa la paura più grande del popolo rossonero, ma già nelle prossime settimane potrebbero arrivare le prime risposte dal mercato, che farebbero chiarezza su come potrà essere l’estate.