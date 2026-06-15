Il Milan accelera la propria rivoluzione. Dopo aver individuato in Ruben Amorim il profilo ideale per la panchina, il club rossonero è pronto a definire altre due operazioni strategiche per ridisegnare l’area sportiva e tecnica.

Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, il Milan sarebbe infatti vicino alla chiusura per Markus Krösche, dirigente dell’Eintracht Francoforte considerato uno dei migliori direttori sportivi del panorama europeo. Il manager tedesco avrebbe già dato il proprio assenso al trasferimento, con i contatti tra le parti che proseguono per definire gli ultimi dettagli.

Ma non finisce qui. Krosche potrebbe portare con sé anche una figura di fiducia per il ruolo di direttore sportivo operativo. Un altro elemento pronto a supportare il club nel nuovo progetto tecnico. Hardung appare in pole per questo.

L’idea di Gerry Cardinale è chiara: costruire una filiera decisionale forte e ben definita, evitando le incertezze che hanno caratterizzato le ultime stagioni. Per questo motivo la proprietà sta lavorando contemporaneamente su più fronti.

L’allenatore, il direttore sportivo e una nuova organizzazione dell’area tecnica: il Milan vuole farsi trovare pronto per ripartire immediatamente. Dopo settimane di riflessioni e valutazioni, il club sembra aver imboccato la strada decisiva. E dopo Amorim potrebbero arrivare presto altri due tasselli fondamentali per il futuro rossonero.