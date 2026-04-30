Nelle ultime settimane è iniziata a circolare la voce inerente il possibile arrivo di Romelu Lukaku al Milan per la prossima stagione con il belga che sembra essere ad un passo dall’addio al Napoli.

Attaccante fortemente voluto da Antonio Conte in azzurro, Lukaku è alle prese con una condizione fisica non ottimale che potrebbe pregiudicarne il trasferimento in un altro club in vista della prossima stagione.

Durante il campionato in corso l’attaccante belga non è quasi mai stato a disposizione di Antonio Conte e, nelle ultime settimane si è rotto qualcosa tra il giocatore classe 1993 e il Napoli per la sua decisione di andare a proseguire la cure in Belgio. Stando a quanto affermato da TuttoSport l’ex centravanti dell’Inter si sarebbe proposto al Milan per il 2026/2027 con Allegri che ne apprezza sicuramente le caratteristiche.

Resta però il grande ostacolo rappresentato dalla condizione fisica del calciatore che in questa stagione non è quasi mai stato a disposizione e i rossoneri vanno a caccia di certezze per il prossimo campionato considerato il fatto che il 2026/2027 dovrà essere l’annata per provare a tornare a vincere qualcosa di importante dopo un lungo digiuno.