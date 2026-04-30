Sassuolo-Milan anche per il mercato: assalto a Koné

La partita di domenica in programma alle ore 15 tra Sassuolo e Milan sarà un’occasione per le due squadre di parlare anche di calciomercato con i rossoneri che avrebbero messo nel mirino un giocatore della formazione di Fabio Grosso.

Secondo quanto affermato da TuttoSport, il Milan avrebbe messo nel mirino Ismael Koné, centrocampista classe 2002 del Sassuolo che sta vivendo una buona stagione con la maglia neroverde. Autore di uno dei gol messi a segno dagli emiliani in occasione della partita d’andata, il centrocampista si è messo in mostra come uno dei migliori nel suo ruolo nel campionato in corso.

Ex Montreal, il calciatore rappresenta un rimpianto per il Bologna di Joey Saputo che lo ha avuto a disposizione nella formazione di sua proprietà in Canada. Ora il valore del centrocampista si aggira intorno ai 20 milioni di euro con i rossoneri che sarebbero pronti a fare un tentativo per la prossima stagione con l’obiettivo di andare a rinforzare il centrocampo a disposizione di Massimiliano Allegri.

Gli innesti in mezzo al campo per la prossima stagione dovrebbero essere due con Youssouf Fofana che potrebbe essere sacrificato per fare cassa e permettere nuovi acquisti. Oltre a Koné in casa Milan si continua a sognare l’arrivo di Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco che andrà in scadenza il prossimo 30 giugno.