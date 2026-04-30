Gattuso pronto al ritorno in Serie A, ipotesi a sorpresa per l’ex CT

Terminata l’avventura alla guida della nazionale italiana con il mancato raggiungimento del mondiale, per Gennaro Gattuso è tempo di pensare al futuro e per lui sarebbe spuntata un’ipotesi in Serie A.

Stando a quanto affermato da Il Fatto quotidiano, l’ex allenatore di Milan e Napoli sarebbe nel mirino del Torino che sta facendo le sue valutazioni per quello che riguarda la propria panchina.

Il lavoro di Roberto D’Aversa in granata è stato ottimo con il tecnico che ha tirato fuori da una situazione complicata la squadra e potrebbe guadagnarsi la riconferma per la prossima stagione. Al momento della firma con il Torino non sono state inserite clausole e opzioni per la prossima stagione con l’allenatore che incontrerà la società al termine del campionato in corso.

Non solo Gattuso, il Torino pensa anche a De Rossi

Se non dovesse arrivare un accordo tra le parti per proseguire insieme anche la prossima stagione, il Torino potrebbe guardarsi intorno con Gennaro Gattuso che sarebbe molto stimato dal direttore sportivo Petrachi. Oltre all’ex CT della nazionale ci sarebbe anche l’opzione Daniele De Rossi con l’allenatore del Genoa che, però, si legherà alla formazione rossoblu per altri due anni non appena sarà raggiunta matematicamente la salvezza.