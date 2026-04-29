Fissato il prezzo di Nkunku in casa Milan, il francese verso l’addio

Il Milan ha preso una decisione sul futuro di Christopher Nkunku con l’attaccante francese che saluterà i rossoneri alla fine della stagione in corso.
Arrivato alla fine dello scorso mercato dal Chelsea Christopher Nkunku è pronto a salutare il Milan dopo una sola stagione non avendo convinto in questa stagione agli ordini di Massimiliano Allegri.
Autore di sole 6 reti in stagione, l’ex Lipsia è destinato a salutare con il Milan che, però, vorrà cercare di cedere il calciatore a titolo definitivo con l’intenzione di non andare a registrare una minusvalenza. Per non andare incontro a una perdita a bilancio, il Milan dovrà cedere il calciatore per una somma attorno ai 30 milioni di euro che potrebbe abbassarsi qualora ci fosse un club disposto ad acquistare il transalpino in prestito con obbligo di riscatto da versare nell’estate del 2027.
Sulle tracce di Nkunku ci sarebbero diverse squadre inglesi e tedesche che, al termine del campionato, prenderanno informazioni sulla punta classe 1997 per assicurarsi il suo cartellino.