Il Milan è al lavoro in sede di calciomercato per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri che sta lavorando con la società per cercare di migliorare la rosa.

Negli ultimi giorni ci sono stati i primi summit tra Massimiliano Allegri, Igli Tare e la società per cercare di capire quali potrebbero essere gli obiettivi volti a migliorare l’organico e, nella lista presentata dal tecnico del Milan ci sarebbero tre calciatori che ha avuto a disposizione durante la sua avventura alla Juventus.

Allegri chiama tre ex: il Milan proverà ad accontentarlo

Non è un mistero che Dusan Vlahovic sia uno dei calciatori maggiormente apprezzati dall’allenatore rossonero che lo vorrebbe mettere al centro del progetto a partire dalla prossima stagione con il serbo che rappresenterebbe il centravanti ideale. In scadenza con la Juventus, il classe 2000 sta ancora decidendo il suo futuro con la stessa Juventus che non ha perso la speranza di averlo ancora a disposizione.

Piace molto anche Federico Gatti che alla Juventus sta trovando poco spazio in queste ultime settimane. Classe 1998, il centrale si è detto sempre molto legato alla Juventus, ma potrebbe decidere di cambiare aria nel caso in cui dovesse arrivare la chiamata del suo ex allenatore.

Un altro giocatore nel mirino del Milan è Nicolò Fagioli, centrocampista classe 2001 che, nonostante la difficile stagione della Fiorentina, si è messo in mostra come uno dei migliori nel suo ruolo in questa Serie A.