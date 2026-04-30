Palladino a rischio esonero, spunta Pioli per la panchina dell’Atalanta

Nonostante i buoni risultati ottenuti da quando è alla guida dell’Atalanta, il futuro di Raffaele Palladino potrebbe essere in dubbio in casa bergamasca.
Nelle ultime ore sono circolate voci inerenti un possibile addio del tecnico alla formazione orobica con la società che starebbe già valutando diversi profili per la propria panchina.
Stando a quanto affermato da Calciomercato.it, uno dei nomi più caldi sarebbe quello di Stefano Pioli. L’ex allenatore del Milan, protagonista della vittoria dello scudetto nel 2022 con i rossoneri, potrebbe tornare alla guida di una squadra di Serie A dopo la difficile esperienza vissuta sulla panchina della Fiorentina, conclusasi con l’esonero per il disastroso avvio di stagione.
L’eventuale chiamata dell’Atalanta rappresenterebbe una ghiotta occasione per l’allenatore di ripartire in Serie A con un club che gli permetterebbe di lavorare sin da subito per raggiungere grandi obiettivi. Restano vive, però, anche altre piste in casa Atalanta come quella relativa al possibile arrivo di Thiago Motta, fuori da poco più di un anno in seguito all’esonero arrivato in casa Juventus. Piacciono anche Sarri e Italiano, attualmente sotto contratto con Lazio e Bologna.