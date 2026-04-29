Il futuro di Ruben Loftus-Cheek sembra essere lontano dal Milan con il centrocampista inglese che, in questa stagione, non ha convinto a pieno Massimiliano Allegri e il suo staff.

Durante la scorsa estate l’allenatore livornese aveva avuto più volte parole di elogio per l’ex calciatore del Chelsea che appare destinato a salutare la formazione rossonera alla fine del campionato in corso.

Lo staff tecnico rossonero si aspettava sicuramente di più dal rendimento del classe 1996 che è stato fermato in più di un’occasione da qualche problema fisico, ma gli viene imputato di non essere stato in grado di essere leader della formazione e con poca costanza. L’annuncio relativo al probabile addio dell’inglese a Milanello è arrivato da Matteo Moretto, l’esperto di mercato che, attraverso il canale YouTube di Fabrizio Romano, ha fatto chiarezza.

“Loftus-Cheek non ha convinto del tutto dal punto di vista della costanza e del temperamento e la società cercherà qualche soluzione per lui in ottica futura”. Il centrocampista potrebbe avere diverso mercato in Premier League con più di qualche squadra che si era fatta avanti già in passato. Il Milan potrebbe dare l’ok alla sua partenza per una somma intorno ai 15 milioni di euro avendo solo un altro anno di contratto.