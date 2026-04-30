Kone e Guerra in secondo piano, le scelte del Milan: non solo Goretzka, tutta la verità

Le dichiarazioni del noto giornalista non lasciano dubbi. Ecco quali sono le scelte del Milan per il centrocamposta

In queste ore le luci dei riflettori sono puntate sul centrocampo. Il Milan si muoverà con forza per migliorare ancor di più la mediana a disposizione di Massimiliano Allegri. In attesa di capire quale sarà il futuro di Luka Modric, il Diavolo sta provando a chiudere per Leon Goretzka.

E’ il tedesco il primo nome sulla lista della spesa: è pronto così un contratto da oltre cinque milioni di euro netti a stagione per almeno tre anni. Si aspetta una risposta definitiva da parte del giocatore, propenso a vestire il rossonero, ma piace anche a Juventus e Barcellona.

Goretzka è dunque il primo colpo, ma in queste ore sono emersi altri profili. Si è tornati a parlare con decisione di Kone del Sassuolo e Javi Guerra del Valencia.

Milan, “Kone e Guerra piacciono ad Allegri”

A fare il punto della situazione, così, ci ha pensato Moretto, partendo dal neroverde: “E’ un nome che per caratteristiche fisiche e tecniche piace molto ad Allegri. Il tecnico rossonero vorrebbe inserire nella rosa del Milan calciatori alti, forti fisicamente e funzionali al suo gioco. Koné è alto, forte fisicamente, è bravo ad inserirsi tanto che ha già fatto sei gol quest’anno. Ha un contratto con il Sassuolo fino al 2030 e posso confermare che è sulla lista del Milan così come su quella dell’Inter. Non è la primissima scelta dei rossoneri, ma il club lo sta monitorando”

Non lo è nemmeno il calciatore attualmente al Valencia: “Sono due mercati che Guerra viene accostato al Milan. E’ un giocatore giovane che sarebbe funzionale al progetto rossonero che punta anche a valorizzare i giovani. Guerra ha le caratteristiche che piacciono ad Allegri, ma ha un contratto fino al 2029 e non è reduce da una grande stagione, anche perchè il Valencia sta faticando parecchio quest’anno”.

L’anno prossimo il Milan cercherà di valorizzare Jashari. Guerra comunque non è una prima scelta, è un nome in lista, ma non è una priorità. Potrebbe diventarlo magari più avanti se dovesse saltare altri obiettivi. Per caratteristiche Koné piace di più di Guerra”