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Kone e Guerra in secondo piano, le scelte del Milan: non solo Goretzka, tutta la verità

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Le dichiarazioni del noto giornalista non lasciano dubbi. Ecco quali sono le scelte del Milan per il centrocamposta

Goretzka esulta
Kone e Guerra in secondo piano, le scelte del Milan: non solo Goretzka, tutta la verità (Ansa) – MilanLive.it

In queste ore le luci dei riflettori sono puntate sul centrocampo. Il Milan si muoverà con forza per migliorare ancor di più la mediana a disposizione di Massimiliano Allegri. In attesa di capire quale sarà il futuro di Luka Modric, il Diavolo sta provando a chiudere per Leon Goretzka.

E’ il tedesco il primo nome sulla lista della spesa: è pronto così un contratto da oltre cinque milioni di euro netti a stagione per almeno tre anni. Si aspetta una risposta definitiva da parte del giocatore, propenso a vestire il rossonero, ma piace anche a Juventus e Barcellona.

Goretzka è dunque il primo colpo, ma in queste ore sono emersi altri profili. Si è tornati a parlare con decisione di Kone del Sassuolo e Javi Guerra del Valencia.

Milan, “Kone e Guerra piacciono ad Allegri”

A fare il punto della situazione, così, ci ha pensato Moretto, partendo dal neroverde: “E’ un nome che per caratteristiche fisiche e tecniche piace molto ad Allegri. Il tecnico rossonero vorrebbe inserire nella rosa del Milan calciatori alti, forti fisicamente e funzionali al suo gioco. Koné è alto, forte fisicamente, è bravo ad inserirsi tanto che ha già fatto sei gol quest’anno. Ha un contratto con il Sassuolo fino al 2030 e posso confermare che è sulla lista del Milan così come su quella dell’Inter. Non è la primissima scelta dei rossoneri, ma il club lo sta monitorando”

Allegri in panchina
Milan, “Kone e Guerra piacciono ad Allegri” (Ansa) – MilanLive.it

Non lo è nemmeno il calciatore attualmente al Valencia: “Sono due mercati che Guerra viene accostato al Milan. E’ un giocatore giovane che sarebbe funzionale al progetto rossonero che punta anche a valorizzare i giovani. Guerra ha le caratteristiche che piacciono ad Allegri, ma ha un contratto fino al 2029 e non è reduce da una grande stagione, anche perchè il Valencia sta faticando parecchio quest’anno”.

L’anno prossimo il Milan cercherà di valorizzare Jashari. Guerra comunque non è una prima scelta, è un nome in lista, ma non è una priorità. Potrebbe diventarlo magari più avanti se dovesse saltare altri obiettivi. Per caratteristiche Koné piace di più di Guerra”