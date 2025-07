No del Milan, gran colpo saltato per pochi milioni: clamorosa rivelazione

Il Milan ha rinunciato ad un importante per pochissimi milioni, la rivelazione è arrivata soltanto oggi: ecco cosa è successo

In questa prima fase di calciomercato, il Milan si è concentrato molto sul rinforzare il centrocampo. Con l’arrivo di Allegri in panchina, sono cambiate le caratteristiche della proposta di gioco. Che, come sappiamo, con il neo allenatore non sarà particolarmente ricercata, anzi. Samuele Ricci il primo acquisto ufficiale: l’affare col Torino era impostato da mesi e mesi, bisognava soltanto dare il via libera definitivo ed è arrivato dopo qualche settimana di riflessione (si diceva che non piacesse granché ad Allegri).

Oggi è arrivato Luka Modric, preso a costo zero: a 40 anni, non può garantire continuità di rendimento ma porterà tante altre cose che mancano alla squadra. L’idea di tare era di concludere il centrocampo con l’innesto di un altro elemento di qualità, di quantità e di esperienza: era Granit Xhaka del Bayer Leverkusen, profilo di grande spessore tecnico ma anche di leadership. Insomma, uno di quei giocatori che sarebbe servito ad un ambiente privo di stimoli a causa di un contesto che non li sa trasmettere. Tare, da uomo di calcio qual è, lo sapeva perfettamente, ma l’affare è stato bocciato dalla società.

Il Milan non ha chiuso la trattativa per pochi milioni, il retroscena

Sappiamo perfettamente come funziona il mercato del Milan: l’idea è di prendere giocatori giovani, con potenziale importante tecnico e quindi economico, per poi rivenderli a cifre più alte, esattamente come accaduto nel caso di Reijnders (che poteva essere venduto ad ancora più soldi, ma la plusvalenza era fatta e va bene così). Ecco perché sono pronti 35 milioni per Ardon Jashari, trattativa che va avanti da oltre un mese, mentre per Xhaka non si è voluti andare oltre per pochissimi milioni.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il Milan avrebbe potuto chiudere la trattativa col Bayer Leverkusen per soli 12 milioni (il giusto compromesso dagli iniziali 15 milioni chiesti dai tedeschi). Invece, i rossoneri non sono mai andati oltre i 10 milioni, e questo non ha permesso a Tare di concludere un affare che era già molto ben impostato, con un accordo raggiunto col giocatore da tempo. Adesso Xhaka è ad un passo dal campionato arabo: è in fase molto avanzata il discorso con il Neom, una società neopromossa, pronta a soddisfare le richieste del Bayer Leverkusen per averlo il prima possibile. Il Milan ha quindi rinunciato ad uno di quei giocatori che ti permettono di fare il salto di qualità davvero per pochissimi milioni.