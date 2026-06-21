All’inizio del 2026 è arrivato il rinnovo del contratto di Mike Maignan con il Milan, ma il destino dell’estremo difensore della nazionale francese è ancora tutto da scrivere.

Al momento l’attenzione del classe 1995 è completamente concentrata sul mondiale che sta vivendo con la Francia, con la speranza di riuscire a raggiungere la vittoria finale. Una volta terminata l’avventura in Canada, Messico e USA, il portiere parlerà con il Milan del suo destino.

La mancata qualificazione alla Champions League e l’esonero di Massimiliano Allegri hanno messo in forte dubbio la sua permanenza in rossonero in ottica futura e nelle ultime ore è giunta un’altra brutta notizia per il portiere. L’addio di Claudio Filippi al Milan, preparatore dei portieri con il quale si è trovato benissimo Maignan, rischia di rappresentare l’ennesimo indizio dell’addio dell’estremo difensore ai rossoneri.

Per Filippi sembrano essersi aperte le porte di un trasferimento alla Fiorentina.