Allegri-Napoli, colpo di scena: De Laurentiis cambia idea

Esonerato dal Milan al termine della sconfitta arrivata contro il Cagliari a San Siro che ha sancito la mancata qualificazione dei rossoneri alla Champions League, Massimiliano Allegri è in attesa di liberarsi dal contratto con i rossoneri per firmare con il Napoli.

Gli azzurri hanno scelto l’ex Milan e Juventus per sostituire Antonio Conte che ha deciso di salutare i partenopei al termine dello scorso campionato.

Secondo quanto raccolto da La Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis avrebbe cambiato idea per quello che riguarda il contratto da far firmare a Massimiliano Allegri, allenatore designato del Napoli 2026/2027.

L’intenzione del presidente del Napoli, infatti, sarebbe quella di mettere sul piatto un anno in più di contratto per il tecnico livornese, passando da un biennale a un triennale con Allegri che potrebbe così lavorare su un progetto più duraturo.